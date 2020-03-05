Федеральна служба безпеки Російської Федерації стверджує, що припинила діяльність законспірованого осередку міжнародної терористичної організації "Ісламська держава" на території окупованого півострова.

Про це повідомляють в прес-службі ФСБ, передає Кримськотатарський Ресурсний Центр.

У ФСБ стверджують, що цей осередок міжнародної терористичної організації "Ісламська держава" здійснював ресурсне забезпечення бойовиків. Затримані створили міжрегіональну мережу по збору, акумулювання і переказу грошових коштів. Під прикриттям благодійності на їх рахунок було перераховано близько 2 млн. рублів.

"У результаті проведених за адресами проживання підозрюваних учасників терористичної організації обшуків вилучено кошти комунікацій, платіжні інструменти, а також документальні матеріали, що підтверджують їх протиправні діяння. Оперативно-розшукові заходи та слідчі дії тривають", - йдеться в повідомленні.