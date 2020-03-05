В пятницу, 20 марта, в оккупированном Крыму на полигоне Опук состоялось очередное незаконное военное учение, в котором приняло участие свыше 1,5 тысяч десантников, более 300 единиц боевой техники, а также 15 самолетов.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России, передает Крымскотатарский Ресурсный Центр.

"В ходе командно-штабного учения, проводимого в эти дни на полигоне Опук в Республике Крым с Новороссийским гвардейским десантно-штурмовым горным соединением, части и подразделения, совершив погрузку боевой техники и личного состава на большие десантные корабли Черноморского флота, совершили переход морем и высадились на необорудованное побережье в восточной части Крыма", - говорится в сообщении.

Отмечается, что десантники уничтожили обороняющегося противника, совершали рейд на полигоне, где прошел этап боевой стрельбы из штатного вооружения боевых машин десанта.

"В учении задействовано свыше 1,5 тысяч десантников, более 300 единиц боевой техники, а также 15 самолетов Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России и большие десантные корабли Черноморского флота, около 50 единиц орудий и минометов, транспортно-боевые вертолеты Ми-8 АМТШ", - добавили в пресс-службе.

Напомним, что в оккупированном Крыму регулярно проходят военные учения, пропаганда военной службы и призыв в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Проводимые российскими военными учения разрушают экосистему полуострова и являются грубым нарушением международного права.

Ранее НАТО в своем заявлении по Крыму осудил продолжающееся широкомасштабное наращивание военной мощи России в Крыму и выразил обеспокоенность усилиями и заявленными планами России по дальнейшему наращиванию военной мощи в регионе Черного моря.