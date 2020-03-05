В очередных незаконных военных учениях в оккупированном Крыму приняло участие более 1,5 тысяч десантников

16:45 20.03.2020   Крым

В пятницу, 20 марта, в оккупированном Крыму на полигоне Опук состоялось очередное незаконное военное учение, в котором приняло участие свыше 1,5 тысяч десантников, более 300 единиц боевой техники, а также 15 самолетов.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России, передает Крымскотатарский Ресурсный Центр.

"В ходе командно-штабного учения, проводимого в эти дни на полигоне Опук в Республике Крым с Новороссийским гвардейским десантно-штурмовым горным соединением, части и подразделения, совершив погрузку боевой техники и личного состава на большие десантные корабли Черноморского флота, совершили переход морем и высадились на необорудованное побережье в восточной части Крыма", - говорится в сообщении.

Отмечается, что десантники уничтожили обороняющегося противника, совершали рейд на полигоне, где прошел этап боевой стрельбы из штатного вооружения боевых машин десанта.

"В учении задействовано свыше 1,5 тысяч десантников, более 300 единиц боевой техники, а также 15 самолетов Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России и большие десантные корабли Черноморского флота, около 50 единиц орудий и минометов, транспортно-боевые вертолеты Ми-8 АМТШ", - добавили в пресс-службе.

Напомним, что в оккупированном Крыму регулярно проходят военные учения, пропаганда военной службы и призыв в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Проводимые российскими военными учения разрушают экосистему полуострова и являются грубым нарушением международного права.

Ранее НАТО в своем заявлении по Крыму осудил продолжающееся широкомасштабное наращивание военной мощи России в Крыму и выразил обеспокоенность усилиями и заявленными планами России по дальнейшему наращиванию военной мощи в регионе Черного моря.



Ще на цю тему:

12:30 20.03.2020
Літаки й танки: РФ проводить масштабні навчання в окупованому Криму
12:15 20.03.2020
Фрегат «Адмирал Эссен» провел учения в Средиземном море
13:20 19.03.2020
Российские военные провели ночные стрельбы "Градами" и гаубицами в Крыму
12:20 19.03.2020
Экипаж подлодки ЧФ России провел учения по борьбе за живучесть
15:01 18.03.2020
Військова авіація РФ проводить навчальні стрільби в Криму
18:20 17.03.2020
Морская авиация Черноморского флота готовятся к участию в конкурсе «Морской ас-2020»
15:00 17.03.2020
Корабли Черноморского флота провели учебный бой
19:01 16.03.2020
Окупанти перебазували підводний човен «Запоріжжя» у Севастополі
15:41 16.03.2020
Признание силовика: Россия «атакует» корабли НАТО в Черном море
12:21 16.03.2020
Подлодка ЧФ РФ провела учения по уничтожению кораблей условного противника
12:01 16.03.2020
Авиация ЧФ России проверила систему ПВО оккупированного Крыма
08:15 16.03.2020
В окупованому Севастополі продовжують збирати захоплені кораблі ВМС
Новини
Азербайджан Азербайджан
10:45 20.03.2020
Азербайджан виділить з держбюджету $ 600 млн на заходи із стабілізації економіки в зв'язку з коронавірусом
15:20 19.03.2020
Азербайджан: Объем сбрасываемых в Каспий загрязненных вод превышает норму
12:41 18.03.2020
Відомий в Азербайджані журналіст-дисидент Мухтарли вийшов на свободу
10:30 16.03.2020
В Азербайджані ще у чотирьох виявлений коронавірус Covid-19
Всі новини країни
Армения Армения
18:41 16.03.2020
Вірменія оголосила надзвичайний стан через пандемію
10:10 16.03.2020
Кількість заражених коронавірусом у Вірменії досягла 26 людей
20:30 05.03.2020
ЮВО: Российские снайперы уничтожили условного противника в горах Армении
10:00 05.03.2020
ЮВО: В Армении российские военные провели двусторонние учения
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:45 20.03.2020
Болгарія мобілізує армію, щоб гарантувати дотримання карантину
09:00 19.03.2020
Болгарський журналіст-розслідувач опинився в лікарні після побиття
10:40 17.03.2020
В Болгарии ищут дополнительных поставщиков газа по «Турецкому потоку»
17:20 13.03.2020
Болгарія оголосила надзвичайний стан через коронавірус
Всі новини країни
Греция Греция
18:40 19.03.2020
Греція штрафуватиме на 5000 євро мандрівників за порушення карантину
15:40 19.03.2020
Греция сбила беспилотник Турции над своей территорией
14:21 18.03.2020
Всемирный карантин: обстановка в портах разных стран
13:41 18.03.2020
Яхта саудовского принца опрокинулась и частично затонула в Греции
Всі новини країни
Грузия Грузия
13:45 20.03.2020
Грузія призупиняє міжнародне авіасполучення через коронавірус
08:20 19.03.2020
ЮВО: В Абхазии подразделения российской военной базы отработали оборону морского побережья
20:00 17.03.2020
Туристический бизнес Грузии получил налоговые каникулы
14:40 17.03.2020
ЮВО: Военнослужащие российских баз провели учения в горах и на побережье Абхазии
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:45 20.03.2020
Молдовський олігарх Плахотнюк потрапив до США попри санкції
18:00 19.03.2020
МВФ: Молдова зафиксировала стабильный экономический рост
10:30 18.03.2020
У Молдові ввели надзвичайний стан на два місяці через коронавірус
10:00 17.03.2020
Молдова закриває низку пунктів пропуску на кордоні з Україною / Список
Всі новини країни
Россия Россия
19:45 20.03.2020
Пандемія коронавірусу: кількість інфікованих COVID-19 у РФ перевищила 250 осіб
17:45 20.03.2020
Трамп: США вмішаються у нафтове протистояння Росії та Саудівської Аравії «у відповідний час»
14:45 20.03.2020
Взбешенная Саудовская Аравия устраивает публичную порку Путина
12:45 20.03.2020
Ціна нафти почала зростати: Brent наближається до $30 за барель
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:15 20.03.2020
Українські CIMIC взяли участь в курсі цивільно-військового співробітництва в Румунії
18:45 20.03.2020
На кордоні з Румунією затримали партію сигарет та "спостерігача" на снігоході
14:30 20.03.2020
До 15 років тюрми: у Румунії жорстко каратимуть за порушення приписів у боротьбі з коронавірусом
13:15 20.03.2020
Президент Румунії закликав співвітчизників за кордоном не їхати додому на Великдень
Всі новини країни
Турция Турция
19:30 20.03.2020
Турецькі авіалінії зупинили польоти в Україну до 4 квітня
11:30 20.03.2020
Двоє турецьких солдат загинули в Сирії
10:30 20.03.2020
Турецькі лікарі влаштували флешмоб #залишайся вдома
10:20 19.03.2020
Турецькі ударні безпілотники Anka-S купує Туніс / Відео
Всі новини країни
Украина Украина
20:30 20.03.2020
Весеннюю кампания по призыву в армию переносить не будут
20:01 20.03.2020
Оккупанты грозят очистить Севастопольские бухты от украинских кораблей
19:15 20.03.2020
Основний інструмент зближення України та ЄС - це Угода про асоціацію - Боррель
19:01 20.03.2020
Денісова закликала РФ перевірити на коронавірус двох ув'язнених кримських татар
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд