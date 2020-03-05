Государство-оккупант несет ответственность за ситуацию с распространением коронавируса в Крыму – Постпред Украины при ООН
|16:30 20.03.2020
|Крым
Постоянное представительство Украины при ООН подчеркивает, что Россия, как государство-оккупант несет ответственность за угрозу распространения коронавирусной инфекции в Крыму.
«В соответствии с IV Женевской конвенцией Россия как оккупирующая держава должна обеспечить достаточную гигиену и медицинскую помощь жителям Крыма. Россия должна информировать международное сообщество о мерах, принимаемых для борьбы с распространением COVID19 в оккупированном Крыму», — говорится в сообщении представительства при ООН в микроблоге Twitter, передает Флот2017.
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