Американский аэроразведчик прощупал ПВО оккупантов на оккупированном Крымском полуострове
|16:15 20.03.2020
|Крым
19 марта самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135W Rivet Joint провел воздушное патрулирование вдоль побережья оккупированного Крымского полуострова, находясь примерно в 60 км от береговой линии.
Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса planeradar.ru, передает Флот2017.
Boeing RC-135W Rivet Joint с бортовым номер 62-4134 и позывным FOLD21 взлетел с авиабазы Суда-бэй, о. Крит (Греция) и через Болгарию вошел в воздушное пространство над акваторией Черного моря.
Разведывательный полет с отслеживанием местоположения самолетов и системы ПВО ЧФ РФ в оккупированном Крыму проходил на высоте более 8600 м и на скорости в 730 км/ч
Справка:
Самолет-разведчик RC-135V/W ВВС США с конца 70-х годов является основным самолетом радио- и радиотехнической разведки источников излучения наземного, морского и воздушного базирования в сантиметровом, дециметровом и метровом диапазонах волн.
Группа операторов RC-135V/W имеет следующий состав и назначение: три оператора РЭБ отслеживают местоположение самолетов противника и системы ПВО по радиолокационным излучениям, перехватываемым системой AEELS. По правому борту находятся 12-16 технических операторов, которые с помощью системы MUCELS ведут радионаблюдение за перехватами, выполняемыми истребителями противника и сетями ПВО.
Еще семь технических операторов разведки контролируют радиолокационные излучения объектов воздушного, наземного и морского базирования, дополняющих данные о радиоэлектронной обстановке. Данные передаются трем аналитикам рабочей группы самолета.
Кроме того, в группу входит оператор передачи данных на самолет Боинг Е-3 «АВАКС» и два специалиста полетного технического обслуживания.
Летно-техническая характеристика:
Модификация — RC-135V/W
Размах крыла, м — 39.88
Длина самолета, м — 39.20
Высота самолета, м — 12.70
Площадь крыла, м2- 226.03
Масса, кг
пустого самолета — 46403
максимальная взлетная — 124967
Внутреннее топливо, к- 86047
Тип двигателя — 4 ТРДД Pratt Whitney TF33-P-9
Тяга, кН — 4 x 80.07
Максимальная скорость, км/ч — 991
Крейсерская скорость, км/ч — 901
Практическая дальность, км — 9100
Радиус действия — 4308
Практический потолок, м — 12375
Экипаж, чел — 3-4 + 12-16 операторов
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