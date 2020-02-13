Американский аэроразведчик прощупал ПВО оккупантов на оккупированном Крымском полуострове

16:15 20.03.2020   Крым

19 марта самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135W Rivet Joint провел воздушное патрулирование вдоль побережья оккупированного Крымского полуострова, находясь примерно в 60 км от береговой линии.

Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса planeradar.ru, передает Флот2017.

Boeing RC-135W Rivet Joint с бортовым номер 62-4134 и позывным FOLD21 взлетел с авиабазы Суда-бэй, о. Крит (Греция) и через Болгарию вошел в воздушное пространство над акваторией Черного моря.

Разведывательный полет с отслеживанием местоположения самолетов и системы ПВО ЧФ РФ в оккупированном Крыму проходил на высоте более 8600 м и на скорости в 730 км/ч

Справка:

Самолет-разведчик RC-135V/W ВВС США с конца 70-х годов является основным самолетом радио- и радиотехнической разведки источников излучения наземного, морского и воздушного базирования в сантиметровом, дециметровом и метровом диапазонах волн.

Группа операторов RC-135V/W имеет следующий состав и назначение: три оператора РЭБ отслеживают местоположение самолетов противника и системы ПВО по радиолокационным излучениям, перехватываемым системой AEELS. По правому борту находятся 12-16 технических операторов, которые с помощью системы MUCELS ведут радионаблюдение за перехватами, выполняемыми истребителями противника и сетями ПВО.

Еще семь технических операторов разведки контролируют радиолокационные излучения объектов воздушного, наземного и морского базирования, дополняющих данные о радиоэлектронной обстановке. Данные передаются трем аналитикам рабочей группы самолета.

Кроме того, в группу входит оператор передачи данных на самолет Боинг Е-3 «АВАКС» и два специалиста полетного технического обслуживания.

Летно-техническая характеристика:

Модификация — RC-135V/W

Размах крыла, м — 39.88

Длина самолета, м — 39.20

Высота самолета, м — 12.70

Площадь крыла, м2- 226.03

Масса, кг

пустого самолета — 46403

максимальная взлетная — 124967

Внутреннее топливо, к- 86047

Тип двигателя — 4 ТРДД Pratt Whitney TF33-P-9

Тяга, кН — 4 x 80.07

Максимальная скорость, км/ч — 991

Крейсерская скорость, км/ч — 901

Практическая дальность, км — 9100

Радиус действия — 4308

Практический потолок, м — 12375

Экипаж, чел — 3-4 + 12-16 операторов



Ще на цю тему:

11:01 28.02.2020
В небе над Чёрным морем становится тесно – растёт концентрация разведывательных бортов США И РФ
14:21 21.02.2020
Разведывательный дрон ВВС США замечен у побережья оккупированного Крыма
20:15 19.02.2020
ВВС США провели разведку побережья Кавказа и оккупированного Крыма
11:01 13.02.2020
Американский воздушный шпион проводит разведку в районе оккупированного Крыма / Карта
15:21 07.02.2020
Военный дрон американцев проводит разведку в районе оккупированного Крыма
20:50 29.01.2020
Самолёты-разведчики ВВС США проводят сбор данных о работе радиоэлектронных средств ЧФ России / Фото
19:35 28.01.2020
Боинг ВМС США провел мониторинг черноморского побережья России
10:27 24.01.2020
Два самолета и беспилотник ВВС США провели многочасовую разведку у берегов оккупированного Крыма
14:21 22.01.2020
Воздушный разведчик ВВС США проводит очередную миссию вблизи оккупированного Крыма
14:15 21.01.2020
Генсек НАТО розповів про дрон, здатний бачити на 200 км вглиб РФ і контролювати Крим
13:17 20.01.2020
Американський розвідник розпочав обліт окупованого Криму
18:01 16.01.2020
Самолет ВВС США провел разведку над черноморским побережьем
Новини
Азербайджан Азербайджан
10:45 20.03.2020
Азербайджан виділить з держбюджету $ 600 млн на заходи із стабілізації економіки в зв'язку з коронавірусом
15:20 19.03.2020
Азербайджан: Объем сбрасываемых в Каспий загрязненных вод превышает норму
12:41 18.03.2020
Відомий в Азербайджані журналіст-дисидент Мухтарли вийшов на свободу
10:30 16.03.2020
В Азербайджані ще у чотирьох виявлений коронавірус Covid-19
Всі новини країни
Армения Армения
18:41 16.03.2020
Вірменія оголосила надзвичайний стан через пандемію
10:10 16.03.2020
Кількість заражених коронавірусом у Вірменії досягла 26 людей
20:30 05.03.2020
ЮВО: Российские снайперы уничтожили условного противника в горах Армении
10:00 05.03.2020
ЮВО: В Армении российские военные провели двусторонние учения
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:45 20.03.2020
Болгарія мобілізує армію, щоб гарантувати дотримання карантину
09:00 19.03.2020
Болгарський журналіст-розслідувач опинився в лікарні після побиття
10:40 17.03.2020
В Болгарии ищут дополнительных поставщиков газа по «Турецкому потоку»
17:20 13.03.2020
Болгарія оголосила надзвичайний стан через коронавірус
Всі новини країни
Греция Греция
18:40 19.03.2020
Греція штрафуватиме на 5000 євро мандрівників за порушення карантину
15:40 19.03.2020
Греция сбила беспилотник Турции над своей территорией
14:21 18.03.2020
Всемирный карантин: обстановка в портах разных стран
13:41 18.03.2020
Яхта саудовского принца опрокинулась и частично затонула в Греции
Всі новини країни
Грузия Грузия
13:45 20.03.2020
Грузія призупиняє міжнародне авіасполучення через коронавірус
08:20 19.03.2020
ЮВО: В Абхазии подразделения российской военной базы отработали оборону морского побережья
20:00 17.03.2020
Туристический бизнес Грузии получил налоговые каникулы
14:40 17.03.2020
ЮВО: Военнослужащие российских баз провели учения в горах и на побережье Абхазии
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:45 20.03.2020
Молдовський олігарх Плахотнюк потрапив до США попри санкції
18:00 19.03.2020
МВФ: Молдова зафиксировала стабильный экономический рост
10:30 18.03.2020
У Молдові ввели надзвичайний стан на два місяці через коронавірус
10:00 17.03.2020
Молдова закриває низку пунктів пропуску на кордоні з Україною / Список
Всі новини країни
Россия Россия
19:45 20.03.2020
Пандемія коронавірусу: кількість інфікованих COVID-19 у РФ перевищила 250 осіб
17:45 20.03.2020
Трамп: США вмішаються у нафтове протистояння Росії та Саудівської Аравії «у відповідний час»
14:45 20.03.2020
Взбешенная Саудовская Аравия устраивает публичную порку Путина
12:45 20.03.2020
Ціна нафти почала зростати: Brent наближається до $30 за барель
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:15 20.03.2020
Українські CIMIC взяли участь в курсі цивільно-військового співробітництва в Румунії
18:45 20.03.2020
На кордоні з Румунією затримали партію сигарет та "спостерігача" на снігоході
14:30 20.03.2020
До 15 років тюрми: у Румунії жорстко каратимуть за порушення приписів у боротьбі з коронавірусом
13:15 20.03.2020
Президент Румунії закликав співвітчизників за кордоном не їхати додому на Великдень
Всі новини країни
Турция Турция
19:30 20.03.2020
Турецькі авіалінії зупинили польоти в Україну до 4 квітня
11:30 20.03.2020
Двоє турецьких солдат загинули в Сирії
10:30 20.03.2020
Турецькі лікарі влаштували флешмоб #залишайся вдома
10:20 19.03.2020
Турецькі ударні безпілотники Anka-S купує Туніс / Відео
Всі новини країни
Украина Украина
20:30 20.03.2020
Весеннюю кампания по призыву в армию переносить не будут
20:01 20.03.2020
Оккупанты грозят очистить Севастопольские бухты от украинских кораблей
19:15 20.03.2020
Основний інструмент зближення України та ЄС - це Угода про асоціацію - Боррель
19:01 20.03.2020
Денісова закликала РФ перевірити на коронавірус двох ув'язнених кримських татар
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд