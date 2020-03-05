У Криму визнали, що через міст може потрапити коронавірус із Росії
|16:01 20.03.2020
|Крым
Окупанти в анексованому Росією Криму поскаржилися, що немає можливості перевіряти людей на коронавірус COVID-19, що в'їжджають з Росії по Керченському мосту.
Маріонетка Кремля Сергій Аксьонов назвав проблемою в плані захисту від китайського вірусу, передає OBOZREVATEL посилаючись на "Інтерфакс".
"Наша проблема з точки зору протиепідеміологічної ситуації – це Кримський міст, тому що якщо в аеропорту і на кордоні ми можемо організувати тотальну перевірку, то на мосту, наскільки я розумію, немає. Це наша "ахіллесова п'ята" в цьому плані", – розповідав він.
Окупанти повідомили, що при в'їзді на Кримський міст з боку Краснодарського краю перевіряють тільки автобуси. При цьому на адмінкордоні з Україною окупанти вимірюють температуру, у деяких беруть аналізи для лабораторного дослідження.
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