Окупанти в анексованому Росією Криму поскаржилися, що немає можливості перевіряти людей на коронавірус COVID-19, що в'їжджають з Росії по Керченському мосту.

Маріонетка Кремля Сергій Аксьонов назвав проблемою в плані захисту від китайського вірусу, передає OBOZREVATEL посилаючись на "Інтерфакс".

"Наша проблема з точки зору протиепідеміологічної ситуації – це Кримський міст, тому що якщо в аеропорту і на кордоні ми можемо організувати тотальну перевірку, то на мосту, наскільки я розумію, немає. Це наша "ахіллесова п'ята" в цьому плані", – розповідав він.

Окупанти повідомили, що при в'їзді на Кримський міст з боку Краснодарського краю перевіряють тільки автобуси. При цьому на адмінкордоні з Україною окупанти вимірюють температуру, у деяких беруть аналізи для лабораторного дослідження.