Президент Росії Володимир Путін не планує проходити тестування на коронавірус після своєї поїздки до анексованого Криму. Як стверджує його прес-секретар Дмитро Пєсков, російський президент «прекрасно себе почуває», тому необхідності проходити тестування у нього немає .

«У президента немає такої необхідності проходити тест на коронавірус, тому що у нього немає симптомів. Він себе, слава Богу, прекрасно почуває і працює, продовжує працювати», – сказав Пєсков журналістам, повідомляє Крым.Реалии.

Він зазначив, що всі, хто контактував з президентом, зокрема у Криму під час його поїздки, пройшли тест на наявність коронавірусу.

«Ми вважаємо це виправданими заходами, пересторогами. Якраз-таки з тим, щоб президент впевнено продовжував працювати, як раз всі, хто його оточують, повинні вживати заходів обережності», – сказав Пєсков.

18 березня – в шосту річницю анексії Криму Володимир Путін прибув до Севастополя, де провів низку заходів. Перед поїздкою Адміністрація президента Росії вимагала від людей, які супроводжуватимуть Путіна, терміново здати тест на коронавірус.

Міністерство закордонних справ України вручило ноту протесту зовнішньополітичному відомству Росії через незаконний візиту Путіна до Криму і Севастополя.

Російське прикордонне управління ФСБ припинило пропуск «іноземних громадян» на територію Криму з материкової України з 00 годин 18 березня.

У Криму з 17 березня заборонили проводити будь-які спортивні, видовищні, публічні й інші масові заходи. У Севастополі з 19 березня закривають усі школи, а вищі навчальні заклади перейшли на дистанційну форму навчання з 16 березня.

Раніше в Криму опублікували рекомендації для тих, хто прибув із країн, де є коронавірус.