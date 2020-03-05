Правозащитные организации из РФ и Европы обратились к Совету Европы и ВОЗ с призывом не допустить распространения коронавируса среди заключенных. Это невозможно без сокращения их количества.

Текст заявления некоммерческих организаций (НКО) из РФ и Европы опубликовало российское издание РБК, передает ATR.

Авторы заявления «призывают международные правительственные организации учесть и существенный риск, связанный с распространением COVID-19 в тюрьмах, и инерцию, уже проявленную государствами».

Меры по защите заключенных от вируса должны применяться «с полным уважением к фундаментальным правам заключенных», сказано в тексте.

Уровень здравоохранения в тюремных системах разных европейских государств сильно разнится, но ни одна из этих систем не готова к грядущему кризису, считают правозащитники. Среди общих проблем, которым подвержены все европейские заключенные, — плохо проветриваемые помещения, низкий уровень гигиены, постоянное нахождение в большом коллективе, затрудненный доступ к маскам для людей с симптомами респираторных заболеваний.

Для заключенных характерны пониженный иммунитет и хронические заболевания, что повышает их уязвимость к коронавирусу.

Самой эффективной мерой для борьбы с инфекцией было бы значительное сокращение числа заключенных, говорится в заявлении. В ином случае, что бы ни делали тюремные чиновники, конфигурация помещений и общая организация тюрем не позволят соблюсти требования, связанные, например, с безопасным расстоянием между людьми.

Среди российских правозащитных организаций, подписавших документ: «Общественный вердикт», «Агора», «Русь сидящая», «Зона права», Центр содействия международной защите и другие.

Также в числе подписавшихся есть представители НКО из Италии, Испании, Германии, Франции, Украины, Бельгии и других стран.

Как известно, 19 марта фигуранта «дела о так называемом терроризме» (вторая бахчисарайская группа) Сервера Мустафаева доставили на заседание в Южный Окружной военный суд в Москве с температурой и кашлем.

Ранее стало известно о том, что Федеральная служба исполнения наказаний приостановила предоставление краткосрочных и длительных свиданий заключенным российских колоний и следственных изоляторов из-за распространения COVID-19.