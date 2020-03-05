COVID-19: правозащитники из РФ и ЕС призывают освободить часть заключенных

15:30 20.03.2020   Крым

Правозащитные организации из РФ и Европы обратились к Совету Европы и ВОЗ с призывом не допустить распространения коронавируса среди заключенных. Это невозможно без сокращения их количества.

Текст заявления некоммерческих организаций (НКО) из РФ и Европы опубликовало российское издание РБК, передает ATR.

Авторы заявления «призывают международные правительственные организации учесть и существенный риск, связанный с распространением COVID-19 в тюрьмах, и инерцию, уже проявленную государствами».

Меры по защите заключенных от вируса должны применяться «с полным уважением к фундаментальным правам заключенных», сказано в тексте.

Уровень здравоохранения в тюремных системах разных европейских государств сильно разнится, но ни одна из этих систем не готова к грядущему кризису, считают правозащитники. Среди общих проблем, которым подвержены все европейские заключенные, — плохо проветриваемые помещения, низкий уровень гигиены, постоянное нахождение в большом коллективе, затрудненный доступ к маскам для людей с симптомами респираторных заболеваний.

Для заключенных характерны пониженный иммунитет и хронические заболевания, что повышает их уязвимость к коронавирусу.

Самой эффективной мерой для борьбы с инфекцией было бы значительное сокращение числа заключенных, говорится в заявлении. В ином случае, что бы ни делали тюремные чиновники, конфигурация помещений и общая организация тюрем не позволят соблюсти требования, связанные, например, с безопасным расстоянием между людьми.

Среди российских правозащитных организаций, подписавших документ: «Общественный вердикт», «Агора», «Русь сидящая», «Зона права», Центр содействия международной защите и другие.

Также в числе подписавшихся есть представители НКО из Италии, Испании, Германии, Франции, Украины, Бельгии и других стран.

Как известно, 19 марта фигуранта «дела о так называемом терроризме» (вторая бахчисарайская группа) Сервера Мустафаева доставили на заседание в Южный Окружной военный суд в Москве с температурой и кашлем.

Ранее стало известно о том, что Федеральная служба исполнения наказаний приостановила предоставление краткосрочных и длительных свиданий заключенным российских колоний и следственных изоляторов из-за распространения COVID-19.



Ще на цю тему:

20:01 20.03.2020
Оккупанты грозят очистить Севастопольские бухты от украинских кораблей
18:15 20.03.2020
Кулеба: візити Путіна в Крим – це ознака невпевненості
16:30 20.03.2020
Государство-оккупант несет ответственность за ситуацию с распространением коронавируса в Крыму – Постпред Украины при ООН
15:15 20.03.2020
«Марш на Крым»: в МИД России призывают отказаться от акции
14:01 20.03.2020
Путин пообщался с частью "общественных" организаций, "запамятовавшей" о серьезных проблемах оккупированного полуострова
09:15 20.03.2020
Позбавлені прапора: як іноземні судна карають за заходи в порти Криму
08:30 20.03.2020
МЗС України вітає продовження мандата СММ ОБСЄ в Україні та вимагає від РФ забезпечити доступ місії в Крим
20:00 19.03.2020
Госдума РФ одобрила в первом чтении особый порядок закупок на территории Крыма и Севастополя
17:40 19.03.2020
Двом севастопольським колаборантам повідомлено про підозру / Фото
14:00 19.03.2020
За ситуацію із коронавірусом в анексованому Криму відповідальна Росія – місія України в ООН
09:20 19.03.2020
Стратегию развития морского порта Севастополя обещают подготовить до конца года
20:01 18.03.2020
Україна звернулася до генсека ООН через вояж Путіна в окупований Крим
Новини
Азербайджан Азербайджан
10:45 20.03.2020
Азербайджан виділить з держбюджету $ 600 млн на заходи із стабілізації економіки в зв'язку з коронавірусом
15:20 19.03.2020
Азербайджан: Объем сбрасываемых в Каспий загрязненных вод превышает норму
12:41 18.03.2020
Відомий в Азербайджані журналіст-дисидент Мухтарли вийшов на свободу
10:30 16.03.2020
В Азербайджані ще у чотирьох виявлений коронавірус Covid-19
Всі новини країни
Армения Армения
18:41 16.03.2020
Вірменія оголосила надзвичайний стан через пандемію
10:10 16.03.2020
Кількість заражених коронавірусом у Вірменії досягла 26 людей
20:30 05.03.2020
ЮВО: Российские снайперы уничтожили условного противника в горах Армении
10:00 05.03.2020
ЮВО: В Армении российские военные провели двусторонние учения
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:45 20.03.2020
Болгарія мобілізує армію, щоб гарантувати дотримання карантину
09:00 19.03.2020
Болгарський журналіст-розслідувач опинився в лікарні після побиття
10:40 17.03.2020
В Болгарии ищут дополнительных поставщиков газа по «Турецкому потоку»
17:20 13.03.2020
Болгарія оголосила надзвичайний стан через коронавірус
Всі новини країни
Греция Греция
18:40 19.03.2020
Греція штрафуватиме на 5000 євро мандрівників за порушення карантину
15:40 19.03.2020
Греция сбила беспилотник Турции над своей территорией
14:21 18.03.2020
Всемирный карантин: обстановка в портах разных стран
13:41 18.03.2020
Яхта саудовского принца опрокинулась и частично затонула в Греции
Всі новини країни
Грузия Грузия
13:45 20.03.2020
Грузія призупиняє міжнародне авіасполучення через коронавірус
08:20 19.03.2020
ЮВО: В Абхазии подразделения российской военной базы отработали оборону морского побережья
20:00 17.03.2020
Туристический бизнес Грузии получил налоговые каникулы
14:40 17.03.2020
ЮВО: Военнослужащие российских баз провели учения в горах и на побережье Абхазии
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:45 20.03.2020
Молдовський олігарх Плахотнюк потрапив до США попри санкції
18:00 19.03.2020
МВФ: Молдова зафиксировала стабильный экономический рост
10:30 18.03.2020
У Молдові ввели надзвичайний стан на два місяці через коронавірус
10:00 17.03.2020
Молдова закриває низку пунктів пропуску на кордоні з Україною / Список
Всі новини країни
Россия Россия
19:45 20.03.2020
Пандемія коронавірусу: кількість інфікованих COVID-19 у РФ перевищила 250 осіб
17:45 20.03.2020
Трамп: США вмішаються у нафтове протистояння Росії та Саудівської Аравії «у відповідний час»
14:45 20.03.2020
Взбешенная Саудовская Аравия устраивает публичную порку Путина
12:45 20.03.2020
Ціна нафти почала зростати: Brent наближається до $30 за барель
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:15 20.03.2020
Українські CIMIC взяли участь в курсі цивільно-військового співробітництва в Румунії
18:45 20.03.2020
На кордоні з Румунією затримали партію сигарет та "спостерігача" на снігоході
14:30 20.03.2020
До 15 років тюрми: у Румунії жорстко каратимуть за порушення приписів у боротьбі з коронавірусом
13:15 20.03.2020
Президент Румунії закликав співвітчизників за кордоном не їхати додому на Великдень
Всі новини країни
Турция Турция
19:30 20.03.2020
Турецькі авіалінії зупинили польоти в Україну до 4 квітня
11:30 20.03.2020
Двоє турецьких солдат загинули в Сирії
10:30 20.03.2020
Турецькі лікарі влаштували флешмоб #залишайся вдома
10:20 19.03.2020
Турецькі ударні безпілотники Anka-S купує Туніс / Відео
Всі новини країни
Украина Украина
20:30 20.03.2020
Весеннюю кампания по призыву в армию переносить не будут
20:01 20.03.2020
Оккупанты грозят очистить Севастопольские бухты от украинских кораблей
19:15 20.03.2020
Основний інструмент зближення України та ЄС - це Угода про асоціацію - Боррель
19:01 20.03.2020
Денісова закликала РФ перевірити на коронавірус двох ув'язнених кримських татар
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд