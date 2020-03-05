«Марш на Крым»: в МИД России призывают отказаться от акции
|15:15 20.03.2020
|Крым
В Министерстве иностранных дел России назвали «провокацией», анонсируемую руководством Меджлиса крымских татар акцию – «марш на Крым». Представитель российского ведомства Мария Захарова на брифинге 19 марта призвала организаторов отказаться от этой идеи.
«Сейчас готовится еще одна провокация – некий «марш на Крым» 3 мая. Его организаторы из состава так называемого Меджлиса крымскотатарского народа собираются в прямом смысле прорваться на полуостров через государственную границу России. Мы призываем этого не допустить», – сказала Захарова, передают Крым.Реалии.
Глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров не исключает возможности того, что Кремль пытается запугать крымских татар накануне «марша на Крым», проведя обыски и задержания в Бахчисарайском районе на минувшей неделе – 11 марта.
6 декабря 2019 года Чубаров анонсировал подготовку и проведение международной ненасильственной мирной акции «Мир – против насилия и оккупации. Марш достоинства».
Во время акции активисты намерены попасть маршем в Крым через административную границу. Предварительная дата проведения акции – 3 мая.
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