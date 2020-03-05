В Министерстве иностранных дел России назвали «провокацией», анонсируемую руководством Меджлиса крымских татар акцию – «марш на Крым». Представитель российского ведомства Мария Захарова на брифинге 19 марта призвала организаторов отказаться от этой идеи.

«Сейчас готовится еще одна провокация – некий «марш на Крым» 3 мая. Его организаторы из состава так называемого Меджлиса крымскотатарского народа собираются в прямом смысле прорваться на полуостров через государственную границу России. Мы призываем этого не допустить», – сказала Захарова, передают Крым.Реалии.

Глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров не исключает возможности того, что Кремль пытается запугать крымских татар накануне «марша на Крым», проведя обыски и задержания в Бахчисарайском районе на минувшей неделе – 11 марта.

6 декабря 2019 года Чубаров анонсировал подготовку и проведение международной ненасильственной мирной акции «Мир – против насилия и оккупации. Марш достоинства».

Во время акции активисты намерены попасть маршем в Крым через административную границу. Предварительная дата проведения акции – 3 мая.