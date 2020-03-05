Оккупационный «глава» Крыма подписал указ о введении режима повышенной готовности с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

Об этом сообщают крымские СМИ, передает ATR.

Согласно документу, опубликованному на сайте «правительства» Крыма, особые распоряжения на время введения режима получили оккупационные «министерства», «администрации» «муниципальные образования» и местные работодатели.

«Ввести на территории Республики Крым режим функционирования «Повышенная готовность» для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Крым с 00.00 17 марта 2020 года и до особого распоряжения. Запретить на территории Республики Крым на период действия режима «Повышенная готовность» проведение детских, спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий», — говорится в указе.

Также сообщается, что гражданам, прибывшим из стран с неблагополучной ситуацией по распространению 2019-nCoV, «обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней».

Отметим, что «власти» оккупированного Крыма официально пока не сообщили ни об одном случае заражения коронавирусом на полуострове.

Напомним, сегодня в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц сообщили, что Украина до 3 апреля закрывает все КПВВ на админгранице с Крымом. 16 марта Кабинет министров принял решение о временной приостановке железнодорожного, авиа и автобусного междугородного сообщений с 18 марта. С 17 марта на всей территории Украины запрещены любые массовые мероприятия с участием более 10 человек. Также из-за коронавируса в Украине было принято решение о закрытии границы для иностранцев на две недели.

Отметим, что накануне в Киеве зафиксировали первые 2 случая заражения коронавирусом. Всего в Украине 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, один из которых летальный.

По последним данным, общее количество жертв коронавируса нового типа в мире достигло 7154 человек. В целом количество заболевших коронавирусом составляет 182406 человек. 79433 человек выздоровели.

Как сообщалось, ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса. Согласно критериям ВОЗ, пандемия — распространение нового заболевания в мировых масштабах.