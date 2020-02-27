До 15 років тюрми: у Румунії жорстко каратимуть за порушення приписів у боротьбі з коронавірусом
|14:30 20.03.2020
|Румыния
У Румунії з 19 березня ввели кримінальне покарання для тих, хто не виконує приписи влади у боротьбі з коронавірусом.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
За ігнорування вимог влади можна отримати до трьох років позбавлення волі, за зараження при цьому інших людей коронавірусом - до п’яти років, за недотримання заходів, яке призвело до смерті людини, - до 15 років позбавлення волі.
Зараз в країні виявлено близько 230 випадків інфікування коронавірусом, близько 3800 осіб перебувають на карантині.
Раніше влада Румунії запровадила режим надзвичайного стану.
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