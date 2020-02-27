У Румунії з 19 березня ввели кримінальне покарання для тих, хто не виконує приписи влади у боротьбі з коронавірусом.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

За ігнорування вимог влади можна отримати до трьох років позбавлення волі, за зараження при цьому інших людей коронавірусом - до п’яти років, за недотримання заходів, яке призвело до смерті людини, - до 15 років позбавлення волі.

Зараз в країні виявлено близько 230 випадків інфікування коронавірусом, близько 3800 осіб перебувають на карантині.

Раніше влада Румунії запровадила режим надзвичайного стану.