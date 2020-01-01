Резніков: Коронавірус може сильно змінити ситуацію з війною в Україні

14:15 20.03.2020   Украина

Міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резников переконаний, що ситуація з поширенням коронавірусу може допомогти Україні у протистоянні з Росією.

Таку думку він висловив у програмі "БАЦМАН" головної редакторки видання "ГОРДОН" Олесі Бацман.

"Китайський ієрогліф "криза" пишуть так само, як і "можливість". Зграя чорних лебедів прилетіла і ширяє над планетою Земля, зокрема над Україною, і вона сильно змінить світ. Він уже змінився. І тому я оптимістично дивлюся на наслідки цієї кризи. Я впевнений, що Україна виживе, стане сильнішою. Зокрема, коронавірус може сильно змінити ситуацію з війною", – сказав Резніков.

Він підкреслив, що поки це тільки припущення й очікування, але нагадав, що Росія веде проти України гібридну війну.

"Коронавірус не знає кордонів, він по всіх країнах, включно з нашими сусідами, включно з недружніми сусідами, які мають назву агресора. А у нас, ви пам'ятаєте, гібридна війна... Я не знаю, у який спосіб це [вплив на розвиток конфлікту] станеться. Але те, що коронавірус уже змінив світ, – це факт. І світ [далі] буде змінюватися. Зокрема економічно. Я хочу нагадати, що РФ вливає великі суми грошей на підтримку окупованих територій – на виплати зарплат, на забезпечення роботи держапарату, на армію, яка там присутня тощо. Постає запитання: а для громадян це взагалі прийнятна історія? Окей, зараз поки їм вистачає цієї подушки, а далі? Тому все буде мінятися, і дуже швидко. А у нас може з'явитися вікно можливості", – припустив міністр.

На його думку, Україна здобуде перемогу у війні з Росією.

"Усі війни рано чи пізно закінчуються, запитання: хто що втрачає і набуває. Я впевнений, що ми переможемо в цій війні, тому що ми маємо рацію – у нас украли [території], ми ні в кого нічого не забирали, ми ні до кого не заходили на його територію. Тому в цій війні ми залишимося переможцями", – заявив Резніков.

У 2014 році, одразу після анексії Криму, Росія розпочала збройну агресію на сході України. Бойові дії відбуваються між Збройними силами України з одного боку та російською армією й підтримуваними Росією бойовиками, які контролюють частину Донецької та Луганської областей, з іншого. Офіційно РФ не визнає свого вторгнення в Україну, незважаючи на надані Україною факти й докази.
 



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