Владимиру Путину в шестую годовщину оккупации Крыма создали максимально благостную обстановку на аннексированном полуострове. Сюда он 18 марта приехал в 21-й раз. Нынешнюю поездку— на фоне обрушившихся цен на нефть и рубль и расползающегося по миру коронавируса — организаторы максимально стерилизовали.

Путин встретился с местной "общественностью", которую "просеяли" у "главы" оккупированного Крыма Сергея Аксенова и "врио губернатора" аннексированного Севастополя Михаила Развожаева ради спокойствия президента, пишут Примечания.

Благонадежность этой "общественности", нашпигованной местными деятелями из ОНФ и региональных Общественных палат, гарантировала блокировку остро-проблемных вопросов.

"Общественность", допущенная к главе государства, не подвела своими репликами и вопросами о конституционных поправках и коронавирусе — с ними президент справлялся, как семечки щелкал. И в севастопольской группе, и в крымской были те, кого из года в год возят с одной встречи с Путиным на другую встречу с Путиным.

Доминировала на встрече сторона оккупированного Севастополя, собранная из удобных для Развожаева активистов Общероссийского народного фронта и членов Общественной палаты Севастополя, — ей дали слово 16 раз.

"Севастопольцы" озвучили Владимиру Путину максимально приземленные вещи, уровень которых — губернаторский (и то — максимум). Это сыграло злую шутку с Развожаевым — он несколько раз оправдывался за вопросы, которые можно было давно решать в правительстве города, не вынося на суд главы государства.

Бледная сторона оккупированного Крыма, которой дали слово лишь восемь раз, своими речами показала, что в регионе нет проблем, и традиционно хвалила Аксенова.

В отличие от прошлых лет были «забыты» вопросы о осуществлении федеральной целевой программы социально-экономического развития оккупированного полуострова до 2022 года, о обеспечении жителей полуострова водой, о зарплатах бюджетников, о постоянно завышаемых ценах на продукты, товары и услуги, о уничтожении красивейших территорий полуострова жилой многоэтажной застройкой, о коррупции в местной власти, о качестве работы местных чиновников и об их отношении к простым жителям оккупированных Крыма и Севастополя, о украденных со строек социально важных объектов деньгах, о том, что у гражданских в пользу Минобороны РФ отбирают частную землю и общественные пространства, о отсутствии здоровой экономической системы.