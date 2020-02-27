Президент Румунії закликав співвітчизників за кордоном не їхати додому на Великдень
|13:15 20.03.2020
|Румыния
Президент Румунії Клаус Йоганніс закликав румунів за кордоном не повертатися додому на Великдень, оскільки більшість потрапить в ізоляцію чи карантин.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на G4Media.ro.
"Я хочу сказати слово про румунів за межами кордонів, про румунів з діаспори. Наближаються Великодні свята. Ми повинні сказати їм із сумом, але і щирістю, щоб вони не їхали цього року на свята додому. В Європі подорожувати практично неможливо. Це дуже, дуже складно. І навіть якщо вони приїдуть у країну, відповідно до чинних норм, встановлених експертами, вони повинні переходити безпосередньо в ізоляцію або на карантин у кожному конкретному випадку ", - заявив Йоганніс.
"Покажіть це на всіх каналах: румуни за межами наших кордонів дорогі нам. Ми хочемо їх побачити, ми хотіли б бути разом, але цього року цих свят бути не може. Сумно, але ми повинні бути чесними, щоб не створити невиправдані очікування", - додав президент.
Глава держави також закликав громадян Румунії, якщо це можливо, працювати з дому.
Станом на вечір 19 березня у Румунії було підтверджено 277 випадків захворювання на коронавірус.
Нагадаємо, кількість інфікованих коронавірусом у країнах Європейського Союзу, Європейської економічної зони та Великій Британії сумарно перевищила кількість хворих у Китаї.
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