В анексованому Криму обстежили більше тисячі людей на наявність коронавірусу
|13:01 20.03.2020
|Крым
В анексованому Криму 1183 людей було обстежено на наявність коронавірусу, позитивних результатів не виявлено.
Про це повідомили в Роскомнадзорі, пише УНІАН.
Станом на вчора, під медичним спостереженням знаходилися 316 осіб.
У медустановах утримуються 18 осіб з ознаками респіраторної вірусної інфекції, які прибули з країн з масовим поширенням захворювання.
Як повідомлялося раніше, окупанти запевняють у відсутності випадків коронавірусу в Криму.
На материковій частині України офіційно зафіксовано 26 випадків коронавірусу з Китаю.
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