В анексованому Криму 1183 людей було обстежено на наявність коронавірусу, позитивних результатів не виявлено.

Про це повідомили в Роскомнадзорі, пише УНІАН.

Станом на вчора, під медичним спостереженням знаходилися 316 осіб.

У медустановах утримуються 18 осіб з ознаками респіраторної вірусної інфекції, які прибули з країн з масовим поширенням захворювання.

Як повідомлялося раніше, окупанти запевняють у відсутності випадків коронавірусу в Криму.

На материковій частині України офіційно зафіксовано 26 випадків коронавірусу з Китаю.



