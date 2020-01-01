Нафта частково відіграла втрати, які понесла протягом останніх двох тижнів після провалу операції в межах ОПЕК+. Станом на 8:37 за Києвом барель марки Brent котирується на рівні $ 29,3, зростання склало 3,4%, випливає з даних торгів на біржі в Лондоні ICE.



Вартість бареля нафти WTI також збільшилася до $ 27,24, повідомляє Главред.



Напередодні зростання ціни на нафту перевищило 11%. Днем раніше, 18 березня, вартість нафти Brent впала до мінімальних з травня 2003 року значень і склала $ 24,96.



Це рівень, зафіксований раніше на цьому тижні у вівторок, 17 березня. Після цього ціна падала нижче 25 доларів за барель.



Аналітики пояснюють зростання тим, що ринок нарешті відреагував на заяви президента США Дональда Трампа про можливе втручання в ситуацію в «потрібний час». Раніше цього тижня Трамп оголосив, що Сполучені Штати поповнюватимуть стратегічні резерви, щоб підтримати нафтову галузь.



Тим часом, між Саудівською Аравією та Росією на європейському ринку триває цінова війна, і це змушує російських постачальників сировини пропонувати нафту марки Urals зі збільшеним дисконтом (знижкою) щодо ціни Brent. Кілька угод на постачання в квітні були укладені з дисконтом 4 і більше доларів. Російський державний бюджет передбачає ціну експортної нафти близько 42 доларів, у разі постачання за нижчою ціною бюджет не отримує запланованих доходів.



Тригерами березневого обвалу стали поширення нового коронавірусу в світі та провал угоди нафтового картеля ОПЕК та його партнерів. У межах ОПЕК+ не лише не домовилися про додаткове скорочення видобутку, але й не продовжили попередні обмеження. Між найбільшими за обсягами учасниками угоди, Росією та Саудівською Аравією, фактично розпочалася цінова війна. Саудити пропонують споживачам, орієнтованим раніше на купівлю російської нафти, нижчу ціну, щоб витиснути конккурента з ринку.