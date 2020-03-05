Фрегат «Адмирал Эссен» провел учения в Средиземном море
|12:15 20.03.2020
|Крым
Экипаж фрегата Черноморского флота России «Адмирал Эссен» провел комплексное учение по отражению ракетного удара условного противника и постановке радиоэлектронных помех в Средиземном море.
Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота РФ, передает Крым Информ.
Учение проводилось во время перехода морем. В соответствии с планом боевой подготовки экипаж фрегата совершенствовал тактику ведения боя одиночным кораблём с надводными кораблями условного противника и организацию противовоздушной обороны корабля.
Экипаж фрегата выполняет задачи в Средиземном море в составе постоянного соединения Военно-морского флота России.
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