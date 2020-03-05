Сімох кримських татар залишили в Росії під вартою до травня

12:01 20.03.2020   Крым

Південний окружний військовий суд РФ відмовився задовольнити апеляційні скарги семи членів так званої другої бахчисарайської групи по "справі Хізб ут-Тахрір" - їх залишили під вартою до 13 травня.

Про це повідомляє ГО "Кримська солідарність", передає Укрінформ.

"19 березня 2020 року у Південному Окружному Військовому суді м. Ростов-на-Дону відбулося судове засідання у "справі Хізб ут-Тахрір" (друга бахчисарайська група). В ході слухання розглядались апеляційні скарги сторони захисту на рішення суду про продовження строків тримання під вартою на 3 місяці... Суд не задовольнив апеляційні скарги адвокатів. Підсудні залишаться в СІЗО до 13 травня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Адвокат Олексій Ладін в коментарі "Кримській солідарності" сказав, що засідання тривало весь день, суд пішов у нарадчу кімнату в 20:25.

"Обвинувачених погодували, якщо це можна назвати їжею, досить пізно, десь о 15:30 вечора. Частина їжі, як зазвичай, містила в собі свинину, яку з релігійних переконань вони не можуть їсти. Що могли, поїли - ікра в баночках і печиво. Після цього судове засідання продовжилося", - додав адвокат.

Обвинувачені у сфабрикованій справі кримські татари докладно висловили своє ставлення до несправедливого переслідування і мотивували відсутність підстав щодо продовження варти. Всі наполягали на тому, що в нелюдських умовах, в умовах поширення пандемії коронавірусу неможливо перебувати в СІЗО.

Однак суд залишив попереднє рішення в силі.

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону почав розглядати по суті справу другої бахчисарайської групи Хізб ут-Тахрір" 15 листопада 2019 року. Вже відбулось понад 30 судових засідань.

Як повідомлялося раніше, розгляд апеляції ще одного фігуранта справи, Сервера Мустафаєва, перенесли на 26 березня через його хворобу. До зали суду через карантин не допускають ні слухачів, ні журналістів. У ростовському СІЗО з тієї ж причини на невизначений термін заборонили побачення з родичами ув'язнених.



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