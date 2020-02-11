Україна поставила Грузії кулемети для Мі-24
|11:15 20.03.2020
|Украина
Український державний спецекспортер ДП СЗТФ «Прогрес» поставив грузинській компанії АТ «ТбілАвіаМшені» (ТАМ) партію чотириствольних 12,7-мм кулеметів ЯкБ-12,7.
Зокрема в грудні минулого року ДП СЗТФ «Прогрес» поставив АТ «ТбілАвіаМшені» п'ять великокаліберних кулеметів ЯкБ-12,7 із декларованою вартістю 190 тисяч доларів, повідомляє Ukrainian Military Pages.
ЯкБ-12,7 (Якушев-Борзов-12,7-мм, індекс ГРАУ – 9А624, заводський – ТКБ-063) розроблений наприкінці 1970-х спеціально для гелікоптерів Мі-24, має блок з чотирьох стволів, що обертаються.
Встановлюється в рухому кулеметну установку УСПУ-24 Мі-24Б/В/Д/Р, а також у гондолу ГУВ-8700, що підвішується на внутрішні пілони гелікоптерів Мі-8ТВ і Мі-24.
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