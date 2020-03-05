Так называемый «глава» Крыма Сергей Аксенов и «врио губернатора» Севастополя Михаил Развожаев поставили в известность президента РФ Владимира Путина, что больных коронавирусом на полуострове нет.

Об этом сообщает ТАСС, передает Флот2017.

«У нас, как вы знаете, ни одного пока подтвердившегося диагноза в Севастополе нет, как и у коллеги [Сергея] Аксенова в Крыму. Тем не менее мы все-таки синхронно ввели соответствующим указом меры повышенной готовности, отменили все массовые мероприятия, потому что все-таки в соседних регионах, в Краснодарском крае, есть подтвердившиеся [случаи]», — сказал «врио губернатора» Севастополя Михаил Развожаев на встрече с президентом РФ.

В оккупированном Севастополе, по данным «правительства», под медицинским наблюдением на самоизоляции на дому находятся 78 человек, 8 — в городской инфекционной больнице.

По информации «главы» Крыма Сергея Аксенова, в стационарах находятся 10 человек, на медицинском амбулаторном контроле — 182 человека, в стационарах — 10.