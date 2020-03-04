Двоє турецьких солдат загинули в Сирії
|11:30 20.03.2020
|Турция
У четвер міністерство оборони Туреччини заявило, що двоє турецьких солдат були вбиті в північно-західній провінції Ідліб у Сирії в результаті ракетної атаки "деяких радикальних груп".
Про це повідомляє Al Arabia, передає РБК-Україна.
Міністерство також повідомило, що ще один солдат був поранений під час атаки. Турецькі військові відкрили вогонь по цілям в цьому районі.
Туреччина, яка підтримує сили, які виступають проти узурпації влади президента Сирії Башара Асада, домовилася про припинення вогню з Росією на два тижні тому після кількох місяців бойових дій, в результаті яких Ідлібі покинули близько 1 мільйона чоловік.
Нагадаємо, влада США звинуватила міністра оборони Сирії Алі Абдулли Айюба у перешкоджанні припиненню вогню на півночі країни і ввели проти нього санкції. США заморозили все майно та активи сирійського міністра в Америці, а американським громадянам і компаніям заборонено вступати з ним в комерційні транзакції.
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