РФ "покарає" чиновників ЄС за санкції щодо "виборів" у Криму
|10:01 20.03.2020
|Крым
Росія вирішила розширити список громадян країн ЄС, яким заборонений в'їзд на територію РФ, відповівши на аналогічні дії з боку Брюсселя.
Як повідомляє "Європейська правда" з посилання на російське державне агентство ТАСС, про це в четвер на брифінгу заявила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова.
"Російська сторона прийняла рішення про розширення відповідного списку… представників країн-членів, інститутів ЄС, яким заборонений в'їзд на територію РФ, це питання паритету", - сказала Захарова.
В січні ЄС розширив санкції за "вибори" в Криму, додавши у "чорний список" сімох осіб, відповідальних за проведення в Криму і Севастополі російських місцевих виборів торік у вересні.
"Ми розглядаємо збереження в силі і подальше розширення подібних чорних списків", - сказала Захарова.
8 вересня в анексованому Криму РФ незаконно провела вибори депутатів до окупаційного "Державної ради Республіки Крим" і "місцевих рад".
Євросоюз відразу оголосив, що не визнає "вибори" в окупованому Криму та обраних на цих "виборах" представників.
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