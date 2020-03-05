Росія вирішила розширити список громадян країн ЄС, яким заборонений в'їзд на територію РФ, відповівши на аналогічні дії з боку Брюсселя.

Як повідомляє "Європейська правда" з посилання на російське державне агентство ТАСС, про це в четвер на брифінгу заявила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова.

"Російська сторона прийняла рішення про розширення відповідного списку… представників країн-членів, інститутів ЄС, яким заборонений в'їзд на територію РФ, це питання паритету", - сказала Захарова.

В січні ЄС розширив санкції за "вибори" в Криму, додавши у "чорний список" сімох осіб, відповідальних за проведення в Криму і Севастополі російських місцевих виборів торік у вересні.

"Ми розглядаємо збереження в силі і подальше розширення подібних чорних списків", - сказала Захарова.

8 вересня в анексованому Криму РФ незаконно провела вибори депутатів до окупаційного "Державної ради Республіки Крим" і "місцевих рад".

Євросоюз відразу оголосив, що не визнає "вибори" в окупованому Криму та обраних на цих "виборах" представників.