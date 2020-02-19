Впливовий молдовський олігарх Влад Плахотнюк перебуває у Сполучених Штатах попри те, що не мав права на візу – це підтвердило посольство США в Кишиневі.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.

"Ми розуміємо, що Плахотнюк перебуває в Сполучених Штатах, однак зараз він під процедурою примусового виселення. Ця процедура, враховуючи можливість запиту на перегляд рішення, часто займає значний час", – йдеться в заяві посольства.

Посольство та Державний департамент США відмовилися надати будь-які деталі, в тому числі щодо того, коли Плахотню прибув до цієї країни, коли його можуть депортувати і чи утримують його під вартою.

Володимир Плахотнюк, за деякими оцінками, є найбагатшою людиною Молдови. Він був членом молдовського парламенту кілька разів, востаннє – з лютого по липень 2019 року.

Плахотнюк втратив вплив на владу після того, як проєвропейський альянс ACUM на чолі з Майєю Санду утворив коаліцію з Партією соціалістів Республіки Молдова. Плахотнюк, якого багато років називали "господарем Молдови", нині залишив територію країни.

Нагадаємо, США ввели санкції проти одного з найбагатших олігархів Молдови.