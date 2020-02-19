Молдовський олігарх Плахотнюк потрапив до США попри санкції

11:45 20.03.2020   Молдова

 Впливовий молдовський олігарх Влад Плахотнюк перебуває у Сполучених Штатах попри те, що не мав права на візу – це підтвердило посольство США в Кишиневі.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.

"Ми розуміємо, що Плахотнюк перебуває в Сполучених Штатах, однак зараз він під процедурою примусового виселення. Ця процедура, враховуючи можливість запиту на перегляд рішення, часто займає значний час", – йдеться в заяві посольства.

Посольство та Державний департамент США відмовилися надати будь-які деталі, в тому числі щодо того, коли Плахотню прибув до цієї країни, коли його можуть депортувати і чи утримують його під вартою.

Володимир Плахотнюк, за деякими оцінками, є найбагатшою людиною Молдови. Він був членом молдовського парламенту кілька разів, востаннє – з лютого по липень 2019 року.

Плахотнюк втратив вплив на владу після того, як проєвропейський альянс ACUM на чолі з Майєю Санду утворив коаліцію з Партією соціалістів Республіки Молдова. Плахотнюк, якого багато років називали "господарем Молдови", нині залишив територію країни.

Нагадаємо, США ввели санкції проти одного з найбагатших олігархів Молдови.



Ще на цю тему:

18:41 12.03.2020
Прем'єри Молдови й Угорщини підписали декларацію про стратегічне партнерство
14:20 05.03.2020
Молдова: Партия Додона начала переговоры о коалиции с проевропейской политсилой
14:41 02.03.2020
Президент Молдови розповів, коли військові РФ можуть піти з Придністров’я
18:41 28.02.2020
Молдова продовжила мораторій на програму громадянства через інвестиції
19:21 19.02.2020
Глава МЗС Молдови вибачився за слова про заслуги армії РФ
11:30 19.02.2020
Молдовського олігарха Плахотнюка досі не оголосили в міжнародний розшук - МВС
14:41 17.02.2020
"Поганому Додону посли заважають": лідеру Молдови відповіли за звинувачення послів ЄС
15:41 14.02.2020
Додон розкритикував послів ЄС у Молдові: заважають діалогу Брюсселя і Кишинева
21:01 13.02.2020
Молдова: прорумунські партії оголосили протести, главі МЗС ініціювали недовіру
18:21 07.02.2020
Президент Молдови Додон готовий надати широку автономію Придністров'ю
18:00 06.02.2020
В Молдове судят экс-главу спецслужбы
19:15 29.01.2020
Президент Молдови хоче "всидіти на двох стільцях"
Новини
Азербайджан Азербайджан
10:45 20.03.2020
Азербайджан виділить з держбюджету $ 600 млн на заходи із стабілізації економіки в зв'язку з коронавірусом
15:20 19.03.2020
Азербайджан: Объем сбрасываемых в Каспий загрязненных вод превышает норму
12:41 18.03.2020
Відомий в Азербайджані журналіст-дисидент Мухтарли вийшов на свободу
10:30 16.03.2020
В Азербайджані ще у чотирьох виявлений коронавірус Covid-19
Всі новини країни
Армения Армения
18:41 16.03.2020
Вірменія оголосила надзвичайний стан через пандемію
10:10 16.03.2020
Кількість заражених коронавірусом у Вірменії досягла 26 людей
20:30 05.03.2020
ЮВО: Российские снайперы уничтожили условного противника в горах Армении
10:00 05.03.2020
ЮВО: В Армении российские военные провели двусторонние учения
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:45 20.03.2020
Болгарія мобілізує армію, щоб гарантувати дотримання карантину
09:00 19.03.2020
Болгарський журналіст-розслідувач опинився в лікарні після побиття
10:40 17.03.2020
В Болгарии ищут дополнительных поставщиков газа по «Турецкому потоку»
17:20 13.03.2020
Болгарія оголосила надзвичайний стан через коронавірус
Всі новини країни
Греция Греция
18:40 19.03.2020
Греція штрафуватиме на 5000 євро мандрівників за порушення карантину
15:40 19.03.2020
Греция сбила беспилотник Турции над своей территорией
14:21 18.03.2020
Всемирный карантин: обстановка в портах разных стран
13:41 18.03.2020
Яхта саудовского принца опрокинулась и частично затонула в Греции
Всі новини країни
Грузия Грузия
13:45 20.03.2020
Грузія призупиняє міжнародне авіасполучення через коронавірус
08:20 19.03.2020
ЮВО: В Абхазии подразделения российской военной базы отработали оборону морского побережья
20:00 17.03.2020
Туристический бизнес Грузии получил налоговые каникулы
14:40 17.03.2020
ЮВО: Военнослужащие российских баз провели учения в горах и на побережье Абхазии
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:45 20.03.2020
Молдовський олігарх Плахотнюк потрапив до США попри санкції
18:00 19.03.2020
МВФ: Молдова зафиксировала стабильный экономический рост
10:30 18.03.2020
У Молдові ввели надзвичайний стан на два місяці через коронавірус
10:00 17.03.2020
Молдова закриває низку пунктів пропуску на кордоні з Україною / Список
Всі новини країни
Россия Россия
19:45 20.03.2020
Пандемія коронавірусу: кількість інфікованих COVID-19 у РФ перевищила 250 осіб
17:45 20.03.2020
Трамп: США вмішаються у нафтове протистояння Росії та Саудівської Аравії «у відповідний час»
14:45 20.03.2020
Взбешенная Саудовская Аравия устраивает публичную порку Путина
12:45 20.03.2020
Ціна нафти почала зростати: Brent наближається до $30 за барель
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:15 20.03.2020
Українські CIMIC взяли участь в курсі цивільно-військового співробітництва в Румунії
18:45 20.03.2020
На кордоні з Румунією затримали партію сигарет та "спостерігача" на снігоході
14:30 20.03.2020
До 15 років тюрми: у Румунії жорстко каратимуть за порушення приписів у боротьбі з коронавірусом
13:15 20.03.2020
Президент Румунії закликав співвітчизників за кордоном не їхати додому на Великдень
Всі новини країни
Турция Турция
19:30 20.03.2020
Турецькі авіалінії зупинили польоти в Україну до 4 квітня
11:30 20.03.2020
Двоє турецьких солдат загинули в Сирії
10:30 20.03.2020
Турецькі лікарі влаштували флешмоб #залишайся вдома
10:20 19.03.2020
Турецькі ударні безпілотники Anka-S купує Туніс / Відео
Всі новини країни
Украина Украина
20:30 20.03.2020
Весеннюю кампания по призыву в армию переносить не будут
20:01 20.03.2020
Оккупанты грозят очистить Севастопольские бухты от украинских кораблей
19:15 20.03.2020
Основний інструмент зближення України та ЄС - це Угода про асоціацію - Боррель
19:01 20.03.2020
Денісова закликала РФ перевірити на коронавірус двох ув'язнених кримських татар
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд