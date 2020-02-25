Адміністрація Трампа розглядає можливість втрутитися у нафтове протистояння між РФ і Саудівською Аравією, яке призвело до рекордного падіння цін на чорне золото, оскільки американські нафтовиробники також несуть економічні втрати.

Про це повідомляє в четвер The Wall Street Journal, передає Укрінформ.

"Чиновники адміністрації обмірковують застосування дипломатичних важелів, щоби змусити саудитів скоротити видобуток нафти, а також пригрозити санкціями Росії з метою стабілізації цін (на нафту – ред.)", - зазначає видання.

Тим часом Техаська залізнична комісія, яка виступає регулятором нафтової промисловості у штаті, вивчає можливість введення лімітів на профільне виробництво з метою скорочення попиту.

"Ми маємо сподівання, що адміністрація Трампа може використати цей інструмент у переговорах із саудитами, а також з росіянами", - заявив керівник компанії Pioneer Natural Resources Co. Скотт Шеффілд.

Тим часом, сам президент Трамп у четвер підтвердив, що може втрутитися в ситуацію, коли виникне така потреба.

"Це дуже згубно для Росії, оскільки вся її економіка зав'язана на цьому, а у нас найнижчі ціни на нафту за десятиліття, і для Росії це дуже згубно. Але я би сказав, що це також погано і для Саудівської Аравії, але вони ведуть боротьбу навколо цін і видобутку. У належний час я можу втрутитися", - зауважив президент США.