Лікарі та медперсонал турецьких лікарень, які несуть цілодобові чергування та протидіють поширенню коронавірусу в країні, влаштували флешмоб #залишайся вдома та звернулися до громадян із закликом дотримуватися карантинних заходів.

Про це повідомляє телеканал TRT, передає Укрінформ.

"Ми залишаємось тут для вас, будь ласка, залишайтеся вдома для нас", - йдеться у заклику лікарів та медичного персоналу.

Також на фото, які були поширені у соцмережах, лікарі тримають аркуші із надрукованими на них закликами: «Мий руки», «Залишайся вдома», «Дотримуйся дистанції», «Ми готові виконувати свій обов'язок для вас» та інші.

До флешмобу долучилися представники закладів охорони здоров’я по всій країні, їхні повідомлення отримали масове поширення та тисячі репостів у соціальних медіа.

«Я висловлюю подяку всім нашим медичним працівникам, які працюють із глибокою жертовністю та терпінням у боротьбі з коронавірусом», - звернувся до медиків Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у своєму Twitter.

Нагадаємо: наразі у Туреччині зафіксовано три смертельні випадки зараження коронавірусом, 192 - інфіковані. В країні, за даними МОЗ було проведено понад 10 тисяч тестувань. У 25 провінціях (з 81) діє 36 лабораторій, які роблять дослідження на наявність коронавірусу.