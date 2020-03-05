Російські активісти увечері 18 березня провели в центрі Петербурга низку одиночних пікетів на підтримку кримських татар у рамках «Стратегії-18» (у пам'ять про день депортації 18 травня 1944 року).

Про це розповів кореспондентові Укрінформу активіст Влад Шипіцин.

"Провели, як і планувалося, одиночні пікети «Стратегії-18» на підтримку кримських татар. Було приблизно 10-15 учасників. Підходила поліція, перевіряла документи, фотографували плакати", - сказав Шипіцин.

За його словами, було затримано Асана Мумджі - за участь у "Марші Нємцова" в кінці лютого. Пізніше з відділу поліції Мумджі відпустили.

"Ніяких офіційних заборон на одиночні публічні заходи (на відміну від масових), немає. Так що ми плануємо наступну акцію «Стратегії-18» на 18 квітня. Якщо ж обстановка зміниться і будуть прийняті жорсткіші карантинні обмеження, будемо приймати рішення в робочому порядку", - пояснив активіст.

Плакати, які тримали на пікеті активісти, інформували петербуржців про ситуацію на анексованому півострові, її історичних джерелах і аналогіях: «Від Сталіна до Путіна - злочини проти кримських татар тривають»; «Крим - це Україна. Уроки історії: аншлюси Австрії та Судет у 1938-1939 рр. затверджені референдумами, що там відбулися»; «Крим згідно з Будапештським меморандумом - це Україна. Путін В.В. - міжнародний терорист!». Був плакат, який нагадував, що саме цього дня 6 років тому було оформлено незаконну анексію Криму: «18 березня 2014 року було "чергове приєднання Криму" до Росії... Припиніть політичні переслідування кримських татар». Пікет Стратегії-18 у Санкт-Петербурзі / Фото: Ольга Смирнова, Facebook

Були плакати, які розповідали про конкретні проблеми переслідуваних кримських татар. Наприклад, про активіста "Кримської солідарності" правозахисника Сейрана Салієва, якого переслідують за допомогу іншим людям, але при цьому звинувачують за статтями, пов'язаними з тероризмом.

Активісти Санкт-Петербурга два з половиною роки тому об'єдналися у безстрокову акцію під назвою «Стратегія-18» у пам'ять про день депортації кримських татар 18 травня 1944 року. Щомісяця 18 числа активісти виходять на вулиці міста з метою розповісти про ситуацію в анексованому Криму, інформувати російське суспільство про факти порушення прав і свобод людини.