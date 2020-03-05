«Кентаври» вперше відстрілялись некерованими ракетами
|09:01 20.03.2020
|Украина
В ході ходових швартових випробувань десантно-штурмових катерів, «Кентаври» вперше відстрілялись некерованими ракетами.
Про це повідомляє Український мілітарний портал.
Випробування вогневих можливостей катерів відбувались цього тижня на одному з морських полігонів ВМС ЗС України.
На цьому етапі ходових випробувань десантно-штурмові катери перевіряли стрільбу авіаційних реактивних систем залпового вогню з некерованою ракетою С-8.
Для використання в морі установки були модифіковані, щоб дати змогу оператору утримувати ціль при хвилюванні моря.
При хвилюванні моря у 2-3 бали, ракети уразили берегову ціль на відстані в декілька кілометрів.
Броньовані десантно-штурмові катери, озброєні чотирма десятками ракет кожний, здатні розганятися до 30 вузлів, провівши дальній та ближній залпи, швидко наблизитись до берега та висадити штурмову групу кількістю до 36 чоловік.
["Кентаври" вперше відстрілялись некерованими ракетами] «Кентаври» вперше відстрілялись некерованими ракетами Стопкадр з відео
Розробники катеру та у національних ВМС кажуть, що перші два катери типу «Кентавр» встануть до лав військового флоту вже найближчим часом. Третій такий катер поки перебуває на стадії будівництва.
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