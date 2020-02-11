Україна поставила до Туреччини РЛС Mars-L та П-180У

09:30 20.03.2020   Украина

Спецекспортер Державна компанія «Укрспецекспорт» поставила до Туреччини радіолокаційні станції MARS-L та П-180У виробництва приватної компанії НВП «Аеротехніка-МЛТ».

Про це повідомляє Український мілітарний портал із посиланням на базу даних імпортно-експортних операцій продукції військового призначення.

Поставка відбулась наприкінці грудня 2019 року в інтересах турецької компанії SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri AŞ (Defense Industry Technologies Inc).

До Туреччини було поставлено дві РЛС L-діапазону MARS-L (на шасі «Урал» та «КрАЗ») з декларованою вартістю 7 544 000 дол та РЛС дальнього виявлення метрового діапазону хвиль П-180У на базі двох «КрАЗів» з декларованою вартістю 3,6 млн дол.

Мобільна суміщена радіолокаційна станція L-діапазону MARS-L являє собою наземну рухому РЛС, в якій реалізований принцип спільної роботи каналів первинної і вторинної локації. В основу побудови РЛС закладені технології побудови передавальних і прийомних радіолокаційних пристроїв з використанням сучасних способів формування і обробки складних радіолокаційних сигналів, а також захисту від перешкод.

Спільне використання первинної і вторинної локації дозволяє при порівняно малій потужності випромінювання значно збільшити дальність виявлення і точність визначення координат повітряних об’єктів.

Крім того, наявність додаткової (польотної) інформації про повітряне судно (номер борту, поточна висота, залишок палива, стан бортових систем і так далі) разом з первинною радіолокаційною інформацією істотно підвищує безпеку польотів і зменшує ймовірність випадкового ураження цивільної авіації засобами протиповітряної оборони (ППО).

Наземна рухома радіолокаційна станція дальнього виявлення метрового діапазону хвиль П-180У забезпечує автоматичний супровід траєкторій руху повітряних об’єктів, прийом даних від інших РЛС і радіовисотоміру, обмін радіолокаційною інформацією відбувається за наданими каналами обміну даних в узгодженому протоколі обміну.

 



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