МЗС України вітає продовження мандата СММ ОБСЄ в Україні та вимагає від РФ забезпечити доступ місії в Крим

08:30 20.03.2020   Крым

Міністерство закордонних справ України вітає рішення Постійної Ради ОБСЄ щодо продовження мандата Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ) на наступний 12-місячний період, до 31 березня 2021 року і вимагає від РФ забезпечити доступ СММ в Крим.

"Засуджуємо той факт, що шість років поспіль Російська Федерація, грубо порушує мандат СММ, відмовляє місії в доступі до тимчасово окупованого РФ Кримського півострова. Вимагаємо виконати численні резолюції міжнародних організацій щодо забезпечення доступу СММ в Крим і припинити кампанію із залякування спостерігачів місії на тимчасово окупованих частинах Донбасу", - йдеться в коментарі МЗС України, опублікованому на сайті в четвер, повідомляє Інтерфакс-Україна.

При цьому в МЗС нагадали, що мандат СММ поширюється на всю територію України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Автономною Республікою Крим та містом Севастополь.

У міністерстві висловили надію на те, що СММ продовжуватиме роботу, спрямовану на сприяння мирному врегулюванню міжнародного збройного конфлікту, який почала Російська Федерація проти України, на основі принципів ОБСЄ і норм міжнародного права з метою відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Крім того, МЗС України закликало посилити увагу до ситуації з мілітаризацією Росією Криму та обмеженнями російською стороною свободи мореплавання в Азовському морі і Керченській протоці, які мають негативні соціально-економічні наслідки для відповідних регіонів України.

"Особливо відзначаємо той факт, що держави - учасниці ОБСЄ навіть у поточних складних умовах погодилися на істотне збільшення бюджету СММ з метою посилення моніторингових можливостей місії. Завдяки зазначеним рішенням СММ зможе і надалі інформувати міжнародну спільноту про факти, що підтверджують військову присутність Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України", - наголошується в коментарі.

 



Ще на цю тему:

20:01 20.03.2020
Оккупанты грозят очистить Севастопольские бухты от украинских кораблей
18:15 20.03.2020
Кулеба: візити Путіна в Крим – це ознака невпевненості
16:30 20.03.2020
Государство-оккупант несет ответственность за ситуацию с распространением коронавируса в Крыму – Постпред Украины при ООН
15:30 20.03.2020
COVID-19: правозащитники из РФ и ЕС призывают освободить часть заключенных
15:15 20.03.2020
«Марш на Крым»: в МИД России призывают отказаться от акции
14:01 20.03.2020
Путин пообщался с частью "общественных" организаций, "запамятовавшей" о серьезных проблемах оккупированного полуострова
09:15 20.03.2020
Позбавлені прапора: як іноземні судна карають за заходи в порти Криму
20:00 19.03.2020
Госдума РФ одобрила в первом чтении особый порядок закупок на территории Крыма и Севастополя
17:40 19.03.2020
Двом севастопольським колаборантам повідомлено про підозру / Фото
14:00 19.03.2020
За ситуацію із коронавірусом в анексованому Криму відповідальна Росія – місія України в ООН
09:20 19.03.2020
Стратегию развития морского порта Севастополя обещают подготовить до конца года
20:01 18.03.2020
Україна звернулася до генсека ООН через вояж Путіна в окупований Крим
Новини
Азербайджан Азербайджан
10:45 20.03.2020
Азербайджан виділить з держбюджету $ 600 млн на заходи із стабілізації економіки в зв'язку з коронавірусом
15:20 19.03.2020
Азербайджан: Объем сбрасываемых в Каспий загрязненных вод превышает норму
12:41 18.03.2020
Відомий в Азербайджані журналіст-дисидент Мухтарли вийшов на свободу
10:30 16.03.2020
В Азербайджані ще у чотирьох виявлений коронавірус Covid-19
Всі новини країни
Армения Армения
18:41 16.03.2020
Вірменія оголосила надзвичайний стан через пандемію
10:10 16.03.2020
Кількість заражених коронавірусом у Вірменії досягла 26 людей
20:30 05.03.2020
ЮВО: Российские снайперы уничтожили условного противника в горах Армении
10:00 05.03.2020
ЮВО: В Армении российские военные провели двусторонние учения
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:45 20.03.2020
Болгарія мобілізує армію, щоб гарантувати дотримання карантину
09:00 19.03.2020
Болгарський журналіст-розслідувач опинився в лікарні після побиття
10:40 17.03.2020
В Болгарии ищут дополнительных поставщиков газа по «Турецкому потоку»
17:20 13.03.2020
Болгарія оголосила надзвичайний стан через коронавірус
Всі новини країни
Греция Греция
18:40 19.03.2020
Греція штрафуватиме на 5000 євро мандрівників за порушення карантину
15:40 19.03.2020
Греция сбила беспилотник Турции над своей территорией
14:21 18.03.2020
Всемирный карантин: обстановка в портах разных стран
13:41 18.03.2020
Яхта саудовского принца опрокинулась и частично затонула в Греции
Всі новини країни
Грузия Грузия
13:45 20.03.2020
Грузія призупиняє міжнародне авіасполучення через коронавірус
08:20 19.03.2020
ЮВО: В Абхазии подразделения российской военной базы отработали оборону морского побережья
20:00 17.03.2020
Туристический бизнес Грузии получил налоговые каникулы
14:40 17.03.2020
ЮВО: Военнослужащие российских баз провели учения в горах и на побережье Абхазии
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:45 20.03.2020
Молдовський олігарх Плахотнюк потрапив до США попри санкції
18:00 19.03.2020
МВФ: Молдова зафиксировала стабильный экономический рост
10:30 18.03.2020
У Молдові ввели надзвичайний стан на два місяці через коронавірус
10:00 17.03.2020
Молдова закриває низку пунктів пропуску на кордоні з Україною / Список
Всі новини країни
Россия Россия
19:45 20.03.2020
Пандемія коронавірусу: кількість інфікованих COVID-19 у РФ перевищила 250 осіб
17:45 20.03.2020
Трамп: США вмішаються у нафтове протистояння Росії та Саудівської Аравії «у відповідний час»
14:45 20.03.2020
Взбешенная Саудовская Аравия устраивает публичную порку Путина
12:45 20.03.2020
Ціна нафти почала зростати: Brent наближається до $30 за барель
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:15 20.03.2020
Українські CIMIC взяли участь в курсі цивільно-військового співробітництва в Румунії
18:45 20.03.2020
На кордоні з Румунією затримали партію сигарет та "спостерігача" на снігоході
14:30 20.03.2020
До 15 років тюрми: у Румунії жорстко каратимуть за порушення приписів у боротьбі з коронавірусом
13:15 20.03.2020
Президент Румунії закликав співвітчизників за кордоном не їхати додому на Великдень
Всі новини країни
Турция Турция
19:30 20.03.2020
Турецькі авіалінії зупинили польоти в Україну до 4 квітня
11:30 20.03.2020
Двоє турецьких солдат загинули в Сирії
10:30 20.03.2020
Турецькі лікарі влаштували флешмоб #залишайся вдома
10:20 19.03.2020
Турецькі ударні безпілотники Anka-S купує Туніс / Відео
Всі новини країни
Украина Украина
20:30 20.03.2020
Весеннюю кампания по призыву в армию переносить не будут
20:01 20.03.2020
Оккупанты грозят очистить Севастопольские бухты от украинских кораблей
19:15 20.03.2020
Основний інструмент зближення України та ЄС - це Угода про асоціацію - Боррель
19:01 20.03.2020
Денісова закликала РФ перевірити на коронавірус двох ув'язнених кримських татар
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд