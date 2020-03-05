Міністерство закордонних справ України вітає рішення Постійної Ради ОБСЄ щодо продовження мандата Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ) на наступний 12-місячний період, до 31 березня 2021 року і вимагає від РФ забезпечити доступ СММ в Крим.

"Засуджуємо той факт, що шість років поспіль Російська Федерація, грубо порушує мандат СММ, відмовляє місії в доступі до тимчасово окупованого РФ Кримського півострова. Вимагаємо виконати численні резолюції міжнародних організацій щодо забезпечення доступу СММ в Крим і припинити кампанію із залякування спостерігачів місії на тимчасово окупованих частинах Донбасу", - йдеться в коментарі МЗС України, опублікованому на сайті в четвер, повідомляє Інтерфакс-Україна.

При цьому в МЗС нагадали, що мандат СММ поширюється на всю територію України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Автономною Республікою Крим та містом Севастополь.

У міністерстві висловили надію на те, що СММ продовжуватиме роботу, спрямовану на сприяння мирному врегулюванню міжнародного збройного конфлікту, який почала Російська Федерація проти України, на основі принципів ОБСЄ і норм міжнародного права з метою відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Крім того, МЗС України закликало посилити увагу до ситуації з мілітаризацією Росією Криму та обмеженнями російською стороною свободи мореплавання в Азовському морі і Керченській протоці, які мають негативні соціально-економічні наслідки для відповідних регіонів України.

"Особливо відзначаємо той факт, що держави - учасниці ОБСЄ навіть у поточних складних умовах погодилися на істотне збільшення бюджету СММ з метою посилення моніторингових можливостей місії. Завдяки зазначеним рішенням СММ зможе і надалі інформувати міжнародну спільноту про факти, що підтверджують військову присутність Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України", - наголошується в коментарі.