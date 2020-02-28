Азербайджан виділить з держбюджету $ 600 млн на заходи із стабілізації економіки в зв'язку з коронавірусом

10:45 20.03.2020   Азербайджан

Президент Азербайджану Ільхам Алієв у четвер підписав розпорядження про здійснення заходів щодо стабілізації економіки та підвищення стійкості до зовнішніх шоків.

Згідно із розпорядженням, опублікованим на сайті глави держави, задля цього з держбюджету на 2020 рік буде виділено 1 млрд манатів ($ 588,2 млн за поточним курсом), повідомляє Інтерфакс-Україна.

Кошти будуть спрямовані на фінансування заходів щодо забезпечення макроекономічної стабільності, вирішення питань зайнятості та мінімізації негативного впливу на бізнес через коронавірус COVID-19 і різкого зниження цін на нафту, яке послідувало за цим.

Згідно з розпорядженням, для оцінки впливу пандемії коронавірусу на економіку Азербайджану доручено створити робочу групу на чолі з міністром економіки.

Робочій групі доручено протягом 15 днів затвердити критерії визначення підприємців, які постраждали від впливу коронавірусу; надати в Кабінет міністрів підготовлений пакет пропозицій щодо заходів, які дозволять у короткостроковий і середньостроковий період знизити негативний вплив наслідків коронавірусу на бізнес-середовище та забезпечити зростання економіки.

Крім цього, з метою підготовки пропозицій щодо державної підтримки суб'єктів підприємництва, які постраждали від кризи, створюється робоча група на чолі з міністром фінансів. Вона протягом 25 днів повинна підготувати і представити в Кабінет міністрів пропозиції щодо державної підтримки суб'єктів бізнесу (в окремих галузях).

Для підготовки пропозицій щодо вирішення проблем зайнятості та соціальних питань створюється робоча група на чолі з міністром праці та соціального захисту населення, яка протягом одного місяця повинна підготувати відповідні пропозиції.

Для розробки пропозицій щодо додаткових заходів з метою забезпечення макроекономічної стабільності створюється робоча група на чолі з головою Центрального банку. Ця група протягом двох місяців повинна оцінити можливий негативний вплив пандемії на банківський сектор країни і на макроекономічне середовище, підготувати та подати в Кабмін пропозиції щодо захисту бізнесу, здійснити заходи для забезпечення стабільності курсу національної валюти і споживчих цін; вжити додаткових заходів для забезпечення макроекономічної стабільності в країні.

Згідно з розпорядженням, Кабміну доручено протягом двох днів сформувати склад створюваних робочих груп.

 



Ще на цю тему:

10:30 16.03.2020
В Азербайджані ще у чотирьох виявлений коронавірус Covid-19
10:50 10.03.2020
В Азербайджані намагалися нелегально вивезти з країни понад мільйон медичних масок
16:41 04.03.2020
Казахстан приостановит обслуживание судов из Азербайджана и Ирана из-за коронавируса
17:30 02.03.2020
Азербайджан скасував заняття у вишах і школах через коронавірус
16:01 28.02.2020
Азербайджан підтвердив перший випадок коронавірусу: заразився росіянин
14:15 22.01.2018
В Азербайджане будет обсуждаться внесение изменений в закон о трансплантации человеческих органов
10:35 09.09.2016
В Азербайджане начинается апробирование обязательного медицинского страхования
13:45 16.06.2016
Египет построит в Азербайджане завод по производству лекарств и медоборудования
16:25 05.01.2016
В Азербайджане из оборота изъяты сотни лекарств
11:42 08.10.2015
Со следующего года в Азербайджане внедрят систему обязательного медстрахования – министр
10:28 31.10.2013
В Турции работают 68 азербайджанских врачей
16:50 30.08.2013
Тысячи животных заражены новым вирусом в Азербайджане
Новини
Азербайджан Азербайджан
10:45 20.03.2020
Азербайджан виділить з держбюджету $ 600 млн на заходи із стабілізації економіки в зв'язку з коронавірусом
15:20 19.03.2020
Азербайджан: Объем сбрасываемых в Каспий загрязненных вод превышает норму
12:41 18.03.2020
Відомий в Азербайджані журналіст-дисидент Мухтарли вийшов на свободу
10:30 16.03.2020
В Азербайджані ще у чотирьох виявлений коронавірус Covid-19
Всі новини країни
Армения Армения
18:41 16.03.2020
Вірменія оголосила надзвичайний стан через пандемію
10:10 16.03.2020
Кількість заражених коронавірусом у Вірменії досягла 26 людей
20:30 05.03.2020
ЮВО: Российские снайперы уничтожили условного противника в горах Армении
10:00 05.03.2020
ЮВО: В Армении российские военные провели двусторонние учения
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:45 20.03.2020
Болгарія мобілізує армію, щоб гарантувати дотримання карантину
09:00 19.03.2020
Болгарський журналіст-розслідувач опинився в лікарні після побиття
10:40 17.03.2020
В Болгарии ищут дополнительных поставщиков газа по «Турецкому потоку»
17:20 13.03.2020
Болгарія оголосила надзвичайний стан через коронавірус
Всі новини країни
Греция Греция
18:40 19.03.2020
Греція штрафуватиме на 5000 євро мандрівників за порушення карантину
15:40 19.03.2020
Греция сбила беспилотник Турции над своей территорией
14:21 18.03.2020
Всемирный карантин: обстановка в портах разных стран
13:41 18.03.2020
Яхта саудовского принца опрокинулась и частично затонула в Греции
Всі новини країни
Грузия Грузия
13:45 20.03.2020
Грузія призупиняє міжнародне авіасполучення через коронавірус
08:20 19.03.2020
ЮВО: В Абхазии подразделения российской военной базы отработали оборону морского побережья
20:00 17.03.2020
Туристический бизнес Грузии получил налоговые каникулы
14:40 17.03.2020
ЮВО: Военнослужащие российских баз провели учения в горах и на побережье Абхазии
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:45 20.03.2020
Молдовський олігарх Плахотнюк потрапив до США попри санкції
18:00 19.03.2020
МВФ: Молдова зафиксировала стабильный экономический рост
10:30 18.03.2020
У Молдові ввели надзвичайний стан на два місяці через коронавірус
10:00 17.03.2020
Молдова закриває низку пунктів пропуску на кордоні з Україною / Список
Всі новини країни
Россия Россия
19:45 20.03.2020
Пандемія коронавірусу: кількість інфікованих COVID-19 у РФ перевищила 250 осіб
17:45 20.03.2020
Трамп: США вмішаються у нафтове протистояння Росії та Саудівської Аравії «у відповідний час»
14:45 20.03.2020
Взбешенная Саудовская Аравия устраивает публичную порку Путина
12:45 20.03.2020
Ціна нафти почала зростати: Brent наближається до $30 за барель
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:15 20.03.2020
Українські CIMIC взяли участь в курсі цивільно-військового співробітництва в Румунії
18:45 20.03.2020
На кордоні з Румунією затримали партію сигарет та "спостерігача" на снігоході
14:30 20.03.2020
До 15 років тюрми: у Румунії жорстко каратимуть за порушення приписів у боротьбі з коронавірусом
13:15 20.03.2020
Президент Румунії закликав співвітчизників за кордоном не їхати додому на Великдень
Всі новини країни
Турция Турция
19:30 20.03.2020
Турецькі авіалінії зупинили польоти в Україну до 4 квітня
11:30 20.03.2020
Двоє турецьких солдат загинули в Сирії
10:30 20.03.2020
Турецькі лікарі влаштували флешмоб #залишайся вдома
10:20 19.03.2020
Турецькі ударні безпілотники Anka-S купує Туніс / Відео
Всі новини країни
Украина Украина
20:30 20.03.2020
Весеннюю кампания по призыву в армию переносить не будут
20:01 20.03.2020
Оккупанты грозят очистить Севастопольские бухты от украинских кораблей
19:15 20.03.2020
Основний інструмент зближення України та ЄС - це Угода про асоціацію - Боррель
19:01 20.03.2020
Денісова закликала РФ перевірити на коронавірус двох ув'язнених кримських татар
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд