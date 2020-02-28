Президент Азербайджану Ільхам Алієв у четвер підписав розпорядження про здійснення заходів щодо стабілізації економіки та підвищення стійкості до зовнішніх шоків.

Згідно із розпорядженням, опублікованим на сайті глави держави, задля цього з держбюджету на 2020 рік буде виділено 1 млрд манатів ($ 588,2 млн за поточним курсом), повідомляє Інтерфакс-Україна.

Кошти будуть спрямовані на фінансування заходів щодо забезпечення макроекономічної стабільності, вирішення питань зайнятості та мінімізації негативного впливу на бізнес через коронавірус COVID-19 і різкого зниження цін на нафту, яке послідувало за цим.

Згідно з розпорядженням, для оцінки впливу пандемії коронавірусу на економіку Азербайджану доручено створити робочу групу на чолі з міністром економіки.

Робочій групі доручено протягом 15 днів затвердити критерії визначення підприємців, які постраждали від впливу коронавірусу; надати в Кабінет міністрів підготовлений пакет пропозицій щодо заходів, які дозволять у короткостроковий і середньостроковий період знизити негативний вплив наслідків коронавірусу на бізнес-середовище та забезпечити зростання економіки.

Крім цього, з метою підготовки пропозицій щодо державної підтримки суб'єктів підприємництва, які постраждали від кризи, створюється робоча група на чолі з міністром фінансів. Вона протягом 25 днів повинна підготувати і представити в Кабінет міністрів пропозиції щодо державної підтримки суб'єктів бізнесу (в окремих галузях).

Для підготовки пропозицій щодо вирішення проблем зайнятості та соціальних питань створюється робоча група на чолі з міністром праці та соціального захисту населення, яка протягом одного місяця повинна підготувати відповідні пропозиції.

Для розробки пропозицій щодо додаткових заходів з метою забезпечення макроекономічної стабільності створюється робоча група на чолі з головою Центрального банку. Ця група протягом двох місяців повинна оцінити можливий негативний вплив пандемії на банківський сектор країни і на макроекономічне середовище, підготувати та подати в Кабмін пропозиції щодо захисту бізнесу, здійснити заходи для забезпечення стабільності курсу національної валюти і споживчих цін; вжити додаткових заходів для забезпечення макроекономічної стабільності в країні.

Згідно з розпорядженням, Кабміну доручено протягом двох днів сформувати склад створюваних робочих груп.