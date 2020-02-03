Порушення ракетного договору: НАТО дзеркально не відповідатиме на дії Росії

08:45 20.03.2020   Россия

Відповідь НАТО на дії Росії, що призвели до руйнації Договору про обмеження ракет малої та середньої дальності (ДРМСД), буде виваженою та поміркованою, НАТО не має наміру розміщуватиме нові ядерні ракети в Європі у відповідь на розгортання Росією ракетних комплексів SSC-8 поблизу кордонів НАТО.

Про це йдеться у Річній доповіді генерального секретаря НАТО за 2019 рік, яку Єнс Столтенберг представив у четвер в режимі телеконференції, передає Главред

«У відповідь на суттєві ризики, які пов’язані із російськими крилатими ракетами SSC-8, НАТО виконує збалансований, скоординований та оборонний пакет політичних та військових заходів, які мають на меті забезпечити надійність та ефективність зусиль НАТО у стримуванні та в обороні», - йдеться у документі.

Ці заходи включають уточнення програм навчань та вдосконалення звичайних спроможностей, таких як розвідка, спостереження, тактична розвідка та протиракетна оборона. Елементом такої відповіді є продовження надійної системи стримування, яка забезпечується літаками НАТО подвійного призначення, які здатні нести як звичайне, так і ядерне спорядження.

«Альянс розпочав виконувати ці заходи, водночас наголошуючи на твердому прагненні зберегти ефективну міжнародну систему контролю над озброєнням, роззброєння та нерозповсюдження. НАТО підтверджує, що не хоче дзеркально відповідати на те, що робить Росія, Альянс не хоче нової гонки озброєнь та не має наміру розміщувати нові ядерні ракети наземного базування в Європі», - наголошується у доповіді генерального секретаря НАТО.

Водночас, зазначається в документі, доки ядерна зброя існує у світі, НАТО залишатиметься ядерним Альянсом, і буде продовжувати заходи з безпечного та ефективного ядерного стримування, з використанням як ядерних, так і звичайних спроможностей, для надійного захисту країн-союзниць та їх громадян від існуючих загроз.

Як повідомлялось, США і Росія 2 серпня 2019 року завершили вихід з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Приводом для припинення дії угоди стали розробка Росією ракети 9М729, здатної пролетіти понад 500 кілометрів. 



Ще на цю тему:

15:41 17.02.2020
Лавров: я сказав Столтенбергу, що НАТО немає жодного стосунку до України
11:41 17.02.2020
Столтенберг раскрыл темы интенсивных переговоров России и НАТО
16:45 11.02.2020
Генсек НАТО закликав Асада і Росію припинити бойові дії в Ідлібі
18:21 05.02.2020
У Європі починаються найбільші військові навчання НАТО
13:41 03.02.2020
Дії Росії підривають стабільність в регіоні, - Столтенберг
17:30 23.12.2019
Генсек НАТО заявив про готовність зустрітися з Путіним
12:21 16.12.2019
НАТО фіксує незвичайну активність субмарин РФ: одразу 10 навколо Норвегії
17:45 04.12.2019
НАТО вважає Росію загрозою євроатлантичній безпеці - лондонська декларація
15:45 03.12.2019
Москва уважно слідкує за суперечностями всередині НАТО – Кремль
16:30 02.12.2019
Столтенберг: НАТО – за діалог з Росією для налагодження відносин
08:45 26.11.2019
Лідери країн НАТО на саміті в Лондоні обговорять "єдиний підхід до Росії"
09:45 14.11.2019
Столтенберг пояснив, чому НАТО тримає відкритими дипломатичні канали у Москві
Новини
Азербайджан Азербайджан
10:45 20.03.2020
Азербайджан виділить з держбюджету $ 600 млн на заходи із стабілізації економіки в зв'язку з коронавірусом
15:20 19.03.2020
Азербайджан: Объем сбрасываемых в Каспий загрязненных вод превышает норму
12:41 18.03.2020
Відомий в Азербайджані журналіст-дисидент Мухтарли вийшов на свободу
10:30 16.03.2020
В Азербайджані ще у чотирьох виявлений коронавірус Covid-19
Всі новини країни
Армения Армения
18:41 16.03.2020
Вірменія оголосила надзвичайний стан через пандемію
10:10 16.03.2020
Кількість заражених коронавірусом у Вірменії досягла 26 людей
20:30 05.03.2020
ЮВО: Российские снайперы уничтожили условного противника в горах Армении
10:00 05.03.2020
ЮВО: В Армении российские военные провели двусторонние учения
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:45 20.03.2020
Болгарія мобілізує армію, щоб гарантувати дотримання карантину
09:00 19.03.2020
Болгарський журналіст-розслідувач опинився в лікарні після побиття
10:40 17.03.2020
В Болгарии ищут дополнительных поставщиков газа по «Турецкому потоку»
17:20 13.03.2020
Болгарія оголосила надзвичайний стан через коронавірус
Всі новини країни
Греция Греция
18:40 19.03.2020
Греція штрафуватиме на 5000 євро мандрівників за порушення карантину
15:40 19.03.2020
Греция сбила беспилотник Турции над своей территорией
14:21 18.03.2020
Всемирный карантин: обстановка в портах разных стран
13:41 18.03.2020
Яхта саудовского принца опрокинулась и частично затонула в Греции
Всі новини країни
Грузия Грузия
13:45 20.03.2020
Грузія призупиняє міжнародне авіасполучення через коронавірус
08:20 19.03.2020
ЮВО: В Абхазии подразделения российской военной базы отработали оборону морского побережья
20:00 17.03.2020
Туристический бизнес Грузии получил налоговые каникулы
14:40 17.03.2020
ЮВО: Военнослужащие российских баз провели учения в горах и на побережье Абхазии
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:45 20.03.2020
Молдовський олігарх Плахотнюк потрапив до США попри санкції
18:00 19.03.2020
МВФ: Молдова зафиксировала стабильный экономический рост
10:30 18.03.2020
У Молдові ввели надзвичайний стан на два місяці через коронавірус
10:00 17.03.2020
Молдова закриває низку пунктів пропуску на кордоні з Україною / Список
Всі новини країни
Россия Россия
19:45 20.03.2020
Пандемія коронавірусу: кількість інфікованих COVID-19 у РФ перевищила 250 осіб
17:45 20.03.2020
Трамп: США вмішаються у нафтове протистояння Росії та Саудівської Аравії «у відповідний час»
14:45 20.03.2020
Взбешенная Саудовская Аравия устраивает публичную порку Путина
12:45 20.03.2020
Ціна нафти почала зростати: Brent наближається до $30 за барель
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:15 20.03.2020
Українські CIMIC взяли участь в курсі цивільно-військового співробітництва в Румунії
18:45 20.03.2020
На кордоні з Румунією затримали партію сигарет та "спостерігача" на снігоході
14:30 20.03.2020
До 15 років тюрми: у Румунії жорстко каратимуть за порушення приписів у боротьбі з коронавірусом
13:15 20.03.2020
Президент Румунії закликав співвітчизників за кордоном не їхати додому на Великдень
Всі новини країни
Турция Турция
19:30 20.03.2020
Турецькі авіалінії зупинили польоти в Україну до 4 квітня
11:30 20.03.2020
Двоє турецьких солдат загинули в Сирії
10:30 20.03.2020
Турецькі лікарі влаштували флешмоб #залишайся вдома
10:20 19.03.2020
Турецькі ударні безпілотники Anka-S купує Туніс / Відео
Всі новини країни
Украина Украина
20:30 20.03.2020
Весеннюю кампания по призыву в армию переносить не будут
20:01 20.03.2020
Оккупанты грозят очистить Севастопольские бухты от украинских кораблей
19:15 20.03.2020
Основний інструмент зближення України та ЄС - це Угода про асоціацію - Боррель
19:01 20.03.2020
Денісова закликала РФ перевірити на коронавірус двох ув'язнених кримських татар
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд