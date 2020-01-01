"Оставить страну без интернета": Хакеры рассказали о новом заказе ФСБ РФ / Фото

20:15 19.03.2020   Россия

Digital Revolution обнародовали документы, которые свидетельствуют о новом заказе подразделения ФСБ на разработку программы "Фронтон". 

Об этом сообщено на странице хакерской группы в Twitter, пишет ZN,UA.

Известно, что "Фронтон" позволит осуществлять кибератаки зараженных устройств "интернета вещей", пишет русское Би-би-си.

DigitalRevolution утверждают, что существуют различные версии программы - "Фронтон", "Фронтон-3Д" и "Фронтон-18". Все они позволяют заражать "умные" устройства (от цифровых ассистентов до целых "умных" домов), объединять их в сеть и "ронять" сервера, которые отвечают за устойчивость работы крупных интернет-сервисов и интернета в целых странах.

Согласно опубликованным документам, в разработке кибероружия участвуют компани 0day, которую DigitalRevolution сломали еще в апреле прошлого года, и ЗАО "ИнформИвентГруп".

ФСБ стремятся, чтобы ботнет на 95% состоял из IP-камер и цифровых видеорекордеров.

"Если они передают видео, то имеют достаточно большой канал связи, чтобы эффективно осуществлять DDoS", - говорится в материалах.

Известно, что взламывать устройства можно будет с помощью словаря типичных паролей от устройств "интернета вещей".

DigitalRevolution утверждают, что подобная хакерская атака может на несколько часов остановить работу соцсетей и файлообменников, а также "может сделать недоступным интернет в течение нескольких часов в небольшой стране".

Существует вероятность, что разработку начали после того, как в США в октябре 2016 года зараженные устройства "интернета вещей" атаковали около 70 крупных интернет-сервисов. Тогда на несколько часов была ограничена работа Twitter, Netflix, Spotify, Paypal и Amazon.

Ранее сообщалось,что хакерская сеть, организованная группой Necurs, вероятно действующей по России, была уничтожена благодаря операции подразделения корпорации Microsoft.

Подразделение по киберпреступности компании Microsoft действовало против сети ботов, которые в тайне от пользователей рассылали спам с их компьютеров. Также компьютеры пользователей заражали программами-вымогателями, которые требовали выкуп за разблокировку. Все эти преступления осуществляла хакерская группировка Necrus. 



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