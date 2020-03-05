Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 17, 18, марта

21:00 19.03.2020   Россия

По информации пресс-службы  Министрства обороны России на территории Южного военного округа 17 и 18 марта прошли следующие мероприятия:

1. Разведчики соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированного в Северной Осетии, были подняты по учебной тревоге и совершили марш на полигон Серноводский для проведения тактико-специального учения по уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Сигнал о месте нахождения лагеря «диверсантов» поступил от дежурной смены. Подразделения разведки совершили марш на бронеавтомобилях «Тигр» в указанный район и блокировали условного противника в месте его сосредоточения. Установив дымовую завесу с целью дезориентации снайпера, разведчики нейтрализовали условных террористов, не позволив им покинуть свой лагерь.

Всего в недельном тактико-специальном учении приняли участие около 2 тыс. военнослужащих ЮВО, было задействовано порядка 250 единиц вооружения и военной техники соединения.

2. Летчики фронтовых бомбардировщиков Су-24М авиаполка ЮВО в Волгоградской области сдали зачетные упражнения на допуск к самостоятельному выполнению огневых задач как днем, так и ночью.

Выпускники авиационных вузов 2019 года в течение года выполняли полеты с инструкторами, управляли самолетами в сложных метеоусловиях и смоделированных чрезвычайных ситуациях.

В ходе зачетного упражнения экипажи Су-24М уничтожили на полигонах одиночные и групповые цели с практическим применением средств авиационного поражения, израсходовав при этом около 100 авиабомб различного типа.

Также военнослужащие отработали действия при возникновении нештатных ситуаций в воздухе в случае отказа авиационной техники, а также элементы маневрирования при уклонении от атак истребителей условного противника в условиях радиоэлектронного подавления.

Все элементы пилотажа осуществлялись на малых и предельно малых высотах до 25 м над землей, на скоростях свыше 1000 км/ч.

3. С дивизионом ракетного соединения ЮВО на Кубани проведено ночное тактическое учение во взаимодействии с беспилотной авиацией.

Военнослужащие дивизиона оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» в режиме светомаскировки совершили марш в назначенный район, выполнили нормативы по развертыванию ОТРК и произвели электронные пуски ракет по заданным целям с необорудованных позиций во взаимодействии с расчетом беспилотной авиации, выполнившим разведку цели.

Помимо этого, были проверены навыки военнослужащих по переводу комплексов из походного положения в боевое, перегрузке ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку в ночное время.

Также ракетчики организовали охрану и оборону комплексов на пусковых позициях, в том числе отразили нападение условных диверсантов, пытавшихся воспрепятствовать проведению ракетных пусков.

Учение проведено в рамках лагерного сбора ракетных войск и артиллерии 49 общевойсковой армии ЮВО в целях совершенствования профессиональных навыков военнослужащих при выполнении задач по предназначению в ночное время.

4. В воинская часть специального назначения ЮВО в Ставропольском крае поступил на оснащение автоперевязочный модуль (АП-3), в состав которого также входит дезинфицирующий бокс для обеззараживания обмундирования и личных вещей военнослужащих.

Автоперевязочная АП-3 представляет собой контейнер переменного объема на базовом автомобильном шасси с пневмокаркасными палатками и современным медицинским оборудованием.

Новый медицинский комплекс предназначен для обеспечения приближения сил и средств медицинской службы к районам массовых санитарных потерь с целью оказания первой врачебной помощи раненым при ведении боевых действий.

Личный состав АП-3 обеспечивает оказание первичной медико-санитарной помощи до семи раненым в час. Запас медицинского имущества и материалов обеспечивает продолжительность работы не менее суток в автономном режиме.

В ближайшее время новые комплексы будут опробованы в ходе тактико-специального учения групп спецназа ЮВО на Ставрополье.

5. Мотострелки соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированного в Северной Осетии, завершили активную фазу двустороннего ротного тактического учения с боевой стрельбой на полигоне Тарское.

В учении приняло участие более 400 военнослужащих ЮВО, было задействовано около 60 единиц вооружения и военной техники, а также вертолеты армейской авиации Ми-8 и беспилотная авиация.

Мотострелки выполнили стрельбы из вооружения боевых машин пехоты БМП-3, самоходных артиллерийских установок «Мста», минометов «Сани», танков Т-90А и стрелкового оружия. При поддержке армейской авиации военнослужащие вели оборону в горно-лесистой местности и удерживали выгодный рубеж.

Командиры подразделений применили опыт современных вооруженных конфликтов, использовали нестандартные решения в управлении штатными и приданными подразделениями в ходе розыгрыша тактических эпизодов.

6. Артиллеристы общевойсковой армии ЮВО, дислоцированной на Северном Кавказе, провели масштабные «артиллерийские дуэли» в предгорной местности Краснодарского края, используя новейшие самоходные артиллерийские установки САУ 2С19М2 «Мста-С», недавно поступившие на вооружение.

Военнослужащие организовали ведение разведки, подготовку данных для стрельбы и управления огнем артиллерийских подразделений, оснащенных 152-мм самоходными и буксируемыми гаубицами, минометами «Сани» и реактивными системами залпового огня (РСЗО) «Ураган».

Боевые расчеты выполнили около 50 огневых задач по уничтожению бронетехники и живой силы условного противника на удалении до 15 км с закрытых огневых позиций. После каждого залпа артиллеристы совершали противоогневой маневр, выдвигаясь на новые огневые рубежи.

В рамках контрбатарейной борьбы гаубичные и реактивные батареи состязались между собой в скорости и точности выполнения учебно-боевых задач. Оперативное взаимодействие и эффективная работа командно-наблюдательных пунктов по управлению огнем артиллерии была организована в единой системе ведения огня.

Координаты обнаруженных целей в режиме реального времени передавались с беспилотных летательных аппаратов и комплексов разведки, управления и связи на пункт управления артиллерией.

Всего в учении приняли участие более 2 тыс. военнослужащих, было задействовано около 300 единиц военной техники.

7. В Краснодарском крае с военнослужащими инженерно-саперного полка 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) проведено тактико-специальное учение по подготовке, закладке и подрыву зарядов.

Военнослужащие выполнили инженерную разведку с использованием современных образцов техники и вооружения, а также комплекс мероприятий по разминированию местности, в частности, дистанционному подрыву взрывных устройств условного противника, установленных на неизвлекаемость.

Помимо этого, военные инженеры выполнили нормативы по подготовке и закладке взрывных устройств, а также подрывы бетонных и деревянных конструкций, имитирующих опоры мостов, с целью затруднения перемещения подразделений условного противника.

При проведении мероприятия боевой подготовки военные инженеры использовали заряды с различными значениями тротилового эквивалента в зависимости от поставленных задач.

При ведении разведки были использованы современные технические средства, в частности, миноискатели «Коршун», защитные костюмы «Сокол».

Всего в учении приняли участие порядка 200 военнослужащих ЮВО, было задействовано около 30 единиц военной техники.

8. Более 250 разведчиков ЮВО на горном полигоне Дарьял в Северной Осетии завершили подготовку и совершили восхождения на вершины гор Кавказского хребта.

Разведчики действовали в горах Кавказского хребта на высоте более 2,5 тыс. м над уровнем моря в отрыве от главных сил в тылу условного противника, организовывали засады, налеты, наблюдательные посты.

Военнослужащие в полной экипировке весом около 40 кг учились преодолевать скалистые участки местности различной крутизны и сложности, природные преграды, в том числе водные.

Занятия проводились днем и ночью как в составе подразделений, так и в одиночном порядке в условиях, максимально приближенных к боевым. При обучении военнослужащих использовался опыт применения разведывательных подразделений в вооруженных конфликтах последних десятилетий.

В течение месяца разведывательные подразделения ЮВО прошли занятия по тактической, инженерной, горной, воздушно-десантной подготовкам, минно-взрывному делу, тренировки по рукопашному и ножевому бою.



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