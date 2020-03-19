"Госгидрография" начала установку буев на Днепре

20:45 19.03.2020   Украина

Госучреждение "Госгидрография", в соответствии с Планом установки и снятия сезонных плавучих средств навигационного оборудования на внутренних водных путях Украины в 2020 году, начало сезонную замену береговых и плавучих знаков, в первую очередь буев.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию "Госгидрографии".

Специалисты филиала "Днепровский район "Госгидрографии" уже выставили в полном объеме средства навигационного оборудования на Каховском водохранилище - 120 буев. Кроме того, завершается развертывание СНО на Днепровском водохранилище - 143 буя.

И 18 марта начата подготовка к открытию навигации на Каневском водохранилище, планируют выставить 182 буя.

Отмечается, что для обеспечения навигационной безопасности судоходства на внутренних водных путях Украины "Госгидрография" использует металлические и пластиковые речные буи со светооптическим оборудованием.



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