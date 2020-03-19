"Госгидрография" начала установку буев на Днепре
|20:45 19.03.2020
|Украина
Госучреждение "Госгидрография", в соответствии с Планом установки и снятия сезонных плавучих средств навигационного оборудования на внутренних водных путях Украины в 2020 году, начало сезонную замену береговых и плавучих знаков, в первую очередь буев.
Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию "Госгидрографии".
Специалисты филиала "Днепровский район "Госгидрографии" уже выставили в полном объеме средства навигационного оборудования на Каховском водохранилище - 120 буев. Кроме того, завершается развертывание СНО на Днепровском водохранилище - 143 буя.
И 18 марта начата подготовка к открытию навигации на Каневском водохранилище, планируют выставить 182 буя.
Отмечается, что для обеспечения навигационной безопасности судоходства на внутренних водных путях Украины "Госгидрография" использует металлические и пластиковые речные буи со светооптическим оборудованием.
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