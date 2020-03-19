Крупнейший портовый форум Украины переносится из-за короновируса
|20:30 19.03.2020
|Украина
Эпидемия коронавируса внесла коррективы в организацию крупнейшего портового форума Украины Ukrainian Ports Forum 2020.
Главное ежегодное мероприятие портовой отрасли Украины - Ukrainian Ports Forum - переносится, пишет ЦТС.
"Сообщаем об отсрочке проведения Украинского портового форума 2020, который традиционно проходит в рамках Международной недели по торговле и транспорту в г. Одесса в мае, в связи со стремительным распространением в мире заболевания, вызванного новым типом коронавируса COVID-19, а также введением ограничительных противоэпидемических мероприятий для уменьшения количества массового скопления людей, до урегулирования эпидемиологической ситуации", - говорится в совместном сообщении организаторов форума - Администрации морских портов Украины и ЦТС.
О дате проведения Ukrainian Ports Forum 2020 будет сообщено позже.
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