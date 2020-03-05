Раздольненский районный суд оккупированного Крыма признал юридическое лицо, которое добывало песок на Бакальской косе, виновным в совершении административного правонарушения.

Как сообщили в пресс-службе суда, назначено административное наказание в виде приостановления деятельности фирмы на 90 суток, пишут Новости Крыма.

«Суд назначил административное наказание в виде административного приостановления деятельности на 90 суток. В обеспечении исполнения решения суда юридическому лицу запрещена деятельность по разведке и добыче полезных ископаемых в Каркинитском заливе Черного моря на месторождении «Бакальская банка», – сообщили в суде.

Там отметили, что компания признана виновной в нарушении статьи 7.6 КоАП РФ – самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий.

Ранее сообщалось, что в отношении компании, добывающей песок на Бакальской косе, могут возбудить уголовное дело. У компании отозвали лицензию на добычу, а предварительный ущерб, который своей деятельностью нанесла фирма, составил 52 млн рублей.

Добычей песка на Бакальской косе занимается частная компания. Из-за проводимых работ площадь Бакальской косы значительно сократилась.