Добывающая песок на Бакальской косе компания отделалась административным делом

19:00 19.03.2020   Крым

Раздольненский районный суд оккупированного Крыма признал юридическое лицо, которое добывало песок на Бакальской косе, виновным в совершении административного правонарушения.

Как сообщили в пресс-службе суда, назначено административное наказание в виде приостановления деятельности фирмы на 90 суток, пишут Новости Крыма.

«Суд назначил административное наказание в виде административного приостановления деятельности на 90 суток. В обеспечении исполнения решения суда юридическому лицу запрещена деятельность по разведке и добыче полезных ископаемых в Каркинитском заливе Черного моря на месторождении «Бакальская банка», – сообщили в суде.

Там отметили, что компания признана виновной в нарушении статьи 7.6 КоАП РФ – самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий.

Ранее сообщалось, что в отношении компании, добывающей песок на Бакальской косе, могут возбудить уголовное дело. У компании отозвали лицензию на добычу, а предварительный ущерб, который своей деятельностью нанесла фирма, составил 52 млн рублей.

Добычей песка на Бакальской косе занимается частная компания. Из-за проводимых работ площадь Бакальской косы значительно сократилась.



Ще на цю тему:

13:21 18.03.2020
Сергей Кокурин - вторая жертва российских оккупантов в Крыму
13:01 18.03.2020
В МИД России жалуются на «попытки изоляции» аннексированного Крыма
09:15 18.03.2020
В окупованому Криму коронавірус підозрюють у 130 осіб
08:30 17.03.2020
В Феодосии закрытая городская свалка опять будет принимать отходы
08:00 16.03.2020
Природа Криму під окупацією. Частина 1
15:00 13.03.2020
Ярмарка по продаже гробов будет работать в Симферополе до начала курортного сезона
09:20 13.03.2020
Жителям оккупированного Севастополя разрешили собирать валежник
09:00 13.03.2020
Оккупанты опять грозят уголовным делом "добытчикам" песка на Бакальской косе
20:01 12.03.2020
Оккупированный Крым получит 7 миллиардов рублей от правительства РФ
14:41 12.03.2020
Голова УІНП розповів, якою має бути декомунізація на Донбасі і в Криму після деокупації
15:40 11.03.2020
Трупы животных в прибрежных водах Севастополя становятся недоброй традицией / Фото
13:40 11.03.2020
В Крыму людей травят смертельно опасным алкоголем
Новини
Азербайджан Азербайджан
15:20 19.03.2020
Азербайджан: Объем сбрасываемых в Каспий загрязненных вод превышает норму
12:41 18.03.2020
Відомий в Азербайджані журналіст-дисидент Мухтарли вийшов на свободу
10:30 16.03.2020
В Азербайджані ще у чотирьох виявлений коронавірус Covid-19
14:00 13.03.2020
Азербайджан стал больше экспортировать продукции оборонпрома их Турции
Всі новини країни
Армения Армения
18:41 16.03.2020
Вірменія оголосила надзвичайний стан через пандемію
10:10 16.03.2020
Кількість заражених коронавірусом у Вірменії досягла 26 людей
20:30 05.03.2020
ЮВО: Российские снайперы уничтожили условного противника в горах Армении
10:00 05.03.2020
ЮВО: В Армении российские военные провели двусторонние учения
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:00 19.03.2020
Болгарський журналіст-розслідувач опинився в лікарні після побиття
10:40 17.03.2020
В Болгарии ищут дополнительных поставщиков газа по «Турецкому потоку»
17:20 13.03.2020
Болгарія оголосила надзвичайний стан через коронавірус
08:45 12.03.2020
Болгарія та Албанія оголосили про перші смерті через коронавірус
Всі новини країни
Греция Греция
18:40 19.03.2020
Греція штрафуватиме на 5000 євро мандрівників за порушення карантину
15:40 19.03.2020
Греция сбила беспилотник Турции над своей территорией
14:21 18.03.2020
Всемирный карантин: обстановка в портах разных стран
13:41 18.03.2020
Яхта саудовского принца опрокинулась и частично затонула в Греции
Всі новини країни
Грузия Грузия
08:20 19.03.2020
ЮВО: В Абхазии подразделения российской военной базы отработали оборону морского побережья
20:00 17.03.2020
Туристический бизнес Грузии получил налоговые каникулы
14:40 17.03.2020
ЮВО: Военнослужащие российских баз провели учения в горах и на побережье Абхазии
10:01 16.03.2020
У Грузії зафіксовано три нові випадки захворювання коронавірусом Covid-19, кількість хворих збільшилася до 33
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:00 19.03.2020
МВФ: Молдова зафиксировала стабильный экономический рост
10:30 18.03.2020
У Молдові ввели надзвичайний стан на два місяці через коронавірус
10:00 17.03.2020
Молдова закриває низку пунктів пропуску на кордоні з Україною / Список
20:00 13.03.2020
Молдова зупиняє авіасполучення зі всією Європою і закриває церкви
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 19.03.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 17, 18, марта
20:15 19.03.2020
"Оставить страну без интернета": Хакеры рассказали о новом заказе ФСБ РФ / Фото
18:20 19.03.2020
Количественный состав подводного флота ВМФ России может возрасти до 80 субмарин
17:20 19.03.2020
ЮВО: Российские артиллеристы в горах Абхазии выполняют боевые стрельбы
Всі новини країни
Румыния Румыния
15:00 19.03.2020
На Дунаї обмежили судноплавство у трьох країнах для протидії коронавірусу
13:41 16.03.2020
У Румунії оголосили надзвичайний стан
19:41 12.03.2020
Кандидат у прем'єри Румунії відмовився очолити уряд
16:41 12.03.2020
Сербія закрила пункти пропуску на кордоні з Румунією
Всі новини країни
Турция Турция
10:20 19.03.2020
Турецькі ударні безпілотники Anka-S купує Туніс / Відео
20:15 18.03.2020
Туреччина, яка шантажувала ЄС відкритими кордонами, закриває їх через коронавірус
15:41 18.03.2020
Ердоган, Меркель, Макрон і Джонсон провели відеонараду через коронавірус: що обговорили
10:15 18.03.2020
У Туреччині зафіксували першу смерть від коронавірусу
Всі новини країни
Украина Украина
20:45 19.03.2020
"Госгидрография" начала установку буев на Днепре
20:30 19.03.2020
Крупнейший портовый форум Украины переносится из-за короновируса
20:00 19.03.2020
Госдума РФ одобрила в первом чтении особый порядок закупок на территории Крыма и Севастополя
19:40 19.03.2020
ЄC - головний торговельний партнер України у 2019 році: 40,1% від загального обсягу
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд