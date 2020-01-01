Количественный состав подводного флота ВМФ России может возрасти до 80 субмарин

18:20 19.03.2020   Россия

Количественный состав подводного флота ВМФ России в этом году может увеличиться до 80 субмарин.

Как пишет ЦАМТО, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в ОПК.

Сейчас в боевом составе флота насчитывается более 70 подводных лодок различного назначения.

«Точное количество подлодок в боевом составе флота подсчитать достаточно проблематично, так как некоторые находятся на консервации, некоторые готовятся к утилизации, новые же подлодки приходят на смену старым проектам, но их сроки передачи флоту тоже меняются», – пояснил собеседник агентства.

Он напомнил, что в этом году ВМФ должен получить четыре атомные подлодки и одну дизельную: два РПКСН проекта  «Борей-А», две многоцелевые АПЛ класса «Ясень-М» и одну ДЭПЛ «Варшавянка».

«Если планы по сдаче этих лодок на этот год будут реализованы, то количественный состав подводного флота ВМФ России составит порядка 80 субмарин», – заключил источник издания.

Напомним, ранее сообщалось, что срок службы атомных подводных лодок (АПЛ) проектов 971 и 949 увеличится почти вдвое. 



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