МВФ: Молдова зафиксировала стабильный экономический рост

18:00 19.03.2020   Молдова

В течение первых трех кварталов 2019 года Республика Молдова продолжала фиксировать стабильный экономический рост, увеличение объема продукции достигло около пяти процентов при сильном внутреннем спросе. 

Как пишут vedomosti.md, динамика внешнего спроса осталась благоприятной, но торговый баланс продолжает негативно влиять на экономический рост, говорится в пресс-релизе Постоянного представительства Международного валютного фонда в Республике Молдова, цитируемом IPN. 

Сообщение было опубликовано в контексте того, что 11 марта 2020 года Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил отчет о консультациях с Республикой Молдова и завершил шестую и последнюю оценку экономических результатов, достигнутых Республикой Молдова в контексте реализации программы, поддерживаемой МВФ.

По данным МВФ, по сравнению с другими периодами уровень безработицы оставался низким, достигнув около четырех процентов. В конце 2019 года инфляция оказалась выше границы, пронозированной Национальным банком Молдовы, достигнув 7,5%, в значительной степени из-за цен на продукты питания и перемен в регулируемом ценовом тренде. Дефицит бюджета был значительно ниже цели, установленной в программе, несмотря на рост до 1,5% ВВП в 2019 году.

Государственный долг сократился и остался на низком уровне, около 30% ВВП. Дефицит текущего счета немного сократился до 9,5%, но остается значительным, учитывая, что структурный дефицит торгового баланса не может быть компенсирован денежными переводами. Несмотря на повышенную политическую неопределенность, лей оставался относительно стабильным, а уровень валютных резервов оставался адекватным.

Согласно МВФ, макроэкономическая перспектива довольно положительная, но остается под влиянием определенных рисков. Согласно прогнозу, экономический рост в 2020 году замедлится, до 3,8% из-за меньшего внешнего спроса и более скромного объема сельскохозяйственной продукции.

МВФ прогнозирует возвращение инфляции к цели в пять процентов в течение 2020 года, в значительной степени из-за снижения давления, связанного с ценами на продукты питания. В условиях нулевого отклонения ВВП и отсутствия структурных реформ, среднесрочный рост, как ожидается, останется на уровне четырех процентов. Тем не менее, риски растут, отмечает МВФ, потому что, если снова наступит политическая нестабильность внутри страны, и будут отменены определенные политики или замедлены темпы реформ, тогда снизится доверие, из-за чего внешние варианты финансирования будут ограничены.

МВФ заявляет о слабом надзоре над небанковским финансовым сектором и существующих пробелах в рамках предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также отсутствии прогресса в восстановлении украденных активов.

Кроме того, совет МВФ приветствовал завершение трехлетней программы, поддерживаемой расширенным механизмом кредитования (ECF) и механизмом расширенного финансирования (EFF), который привел к успешной реабилитации финансового сектора Республики Молдова и восстановлению стабильности финансового сектора. Согласно МВФ, это стало возможным благодаря широкой поддержке реформ со стороны представителей всего политического спектра.

В то же время исполнительные директора отметили, что Республика Молдова по-прежнему сталкивается со структурными недостатками, а экономический рост остается недостаточным для стимулирования роста доходов.

Согласно МВФ, совет принял к сведению планы властей, связанные с бюджетом на 2020 год, в целях удовлетворения потребностей, связанных с инфраструктурой и развитием Республики Молдова. В контексте этих планов МВФ призвал власти продолжить сотрудничество с внешними партнерами для обеспечения необходимого финансирования.

Совет отметил, что режим таргетирования инфляции остается адекватным и согласился с тем, что НБМ должен активизировать усилия по повышению доверия к применяемой политике и продвижению гибкости обменного курса.

Согласно МВФ, совет подчеркнул, что структурные реформы, направленные на улучшение управления и устранение институциональных уязвимостей, важны для активизации экономического роста и обеспечения конвергенции уровня доходов в других европейских государствах. В этом контексте совет призвал власти уделить приоритетное внимание укреплению верховенства закона и реформированию юстиции. В то же время, согласно МВФ, усилия властей должны быть направлены на реформирование сектора государственных предприятий, развитие институциональных возможностей и повышение прозрачности в государственном секторе.



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