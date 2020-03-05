Головне управління Національної поліції в АР Крим 17 березня 2020 року повідомило про підозру двом учасникам севастопольського НЗФ “Рубеж”, які брали активну участь в окупації Криму Росією в лютому-березні 2014 року.

Про це повідомляє Центр журналістських розслідувань із посиланням на офіційну інформацію ГУ НП в АР Крим.

Про підозру повідомлено Олександру Аверіну та Ігорю Шундяку. Їх підозрюють в участі у незаконному збройному формуванні ( ч.2 ст. 260 Кримінального кодексу України). Обидва брали участь в НЗФ «Добровольна народна дружина «Рубеж», про яку Центр журналістських розслідувань писав у дослідженні діяльності керівника НЗФ «Рубеж» »Доля колаборанта: Володимир Мельник».

Зокрема, Аверін і Шундяк брали участь у захопленні Штабу Військово-морських сил України в Севастополі, а також корвету “Хмельницький” ВМСУ.

Організаційно підрозділ “Рубеж” входив до складу НЗФ “Самооборона Севастополя” (дивіться розслідування “Шуцмани Путіна. Севастополь” та “Шуцмани Путіна. Блокпости Севастополя”), а також тісно співпрацював з колаборантською “тактичною групою Автоканал Севастополя” (дослідження Центру журналістських розслідувань «Нові шуцмани Путіна: Автоканал Севастополя».

У вересні 2017 року прокуратура АРК повідомила про підозру колишньому другому командиру незаконного збройного формування (НЗФ), причетного до незаконної анексії Росією Криму Ігрою Петрову.

У червні 2019 року прокуратура АРК скерувала до суду обвинувальний акт стосовно першого керівника незаконного збройного формування «Рубеж» Володимира Мельника.

В лютому 2019 року слідчий відділ ГУ НП в АРК та Севастополі оголосив у розшук керівників та учасників спецпідрозділу «Рубеж», який входив до складу незаконного збройного формування «Самооборона Севастополя».

Олександр Аверін та Ігорь Шундяк Фото: myrotvorets