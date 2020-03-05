Двом севастопольським колаборантам повідомлено про підозру / Фото
|17:40 19.03.2020
|Севастополь
Головне управління Національної поліції в АР Крим 17 березня 2020 року повідомило про підозру двом учасникам севастопольського НЗФ “Рубеж”, які брали активну участь в окупації Криму Росією в лютому-березні 2014 року.
Про це повідомляє Центр журналістських розслідувань із посиланням на офіційну інформацію ГУ НП в АР Крим.
Про підозру повідомлено Олександру Аверіну та Ігорю Шундяку. Їх підозрюють в участі у незаконному збройному формуванні ( ч.2 ст. 260 Кримінального кодексу України). Обидва брали участь в НЗФ «Добровольна народна дружина «Рубеж», про яку Центр журналістських розслідувань писав у дослідженні діяльності керівника НЗФ «Рубеж» »Доля колаборанта: Володимир Мельник».
Зокрема, Аверін і Шундяк брали участь у захопленні Штабу Військово-морських сил України в Севастополі, а також корвету “Хмельницький” ВМСУ.
Організаційно підрозділ “Рубеж” входив до складу НЗФ “Самооборона Севастополя” (дивіться розслідування “Шуцмани Путіна. Севастополь” та “Шуцмани Путіна. Блокпости Севастополя”), а також тісно співпрацював з колаборантською “тактичною групою Автоканал Севастополя” (дослідження Центру журналістських розслідувань «Нові шуцмани Путіна: Автоканал Севастополя».
У вересні 2017 року прокуратура АРК повідомила про підозру колишньому другому командиру незаконного збройного формування (НЗФ), причетного до незаконної анексії Росією Криму Ігрою Петрову.
У червні 2019 року прокуратура АРК скерувала до суду обвинувальний акт стосовно першого керівника незаконного збройного формування «Рубеж» Володимира Мельника.
В лютому 2019 року слідчий відділ ГУ НП в АРК та Севастополі оголосив у розшук керівників та учасників спецпідрозділу «Рубеж», який входив до складу незаконного збройного формування «Самооборона Севастополя».
Олександр Аверін та Ігорь Шундяк Фото: myrotvorets
Ще на цю тему:
Госдума РФ одобрила в первом чтении особый порядок закупок на территории Крыма и Севастополя
За ситуацію із коронавірусом в анексованому Криму відповідальна Росія – місія України в ООН
МЗС висловило протест через вояж Путіна в Крим і передало Росії ноту
В 2019 году из Крыма был депортирован 191 человек - УВКПЧ ООН
Велика Британія ніколи не визнає анексію Криму, - посол Сіммонс про поїздку Путіна на окупований півострів
В оккупированном Крыму вновь заговорили "о перезагрузке власти"
У Криму призначили перше засідання у справі обвинуваченого в зберіганні вибухівки Кашука