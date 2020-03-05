В рамках занятий по боевой подготовке военнослужащие артиллерийских подразделений российской военной базы Южного военного округа в Абхазии приступили к выполнению упражнений боевых стрельб по отдаленным ненаблюдаемым целям.

Впервые к практической стрельбе привлечены военнослужащие, призванные осенью прошлого года, пишет пресс-служба Минобороны России.

На горном полигоне Цабал в ходе двустороннего ротного тактического учения специалисты выполняют огневые задачи из самоходных орудий «Акация», гаубиц Д-30 и реактивных систем залпового огня «Град» по легкобронированной технике, живой силе и огневым точкам условного противника.

Поиск целей, корректирование огня артиллерии, а также контроль поражения мишеней осуществляется с применением современных комплексов разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец», комплексов артиллерийской разведки «Зоопарк» и беспилотной авиации.

Особое внимание уделяется применению расчетами «кочующих минометов» для быстрого отражения атаки противника. Минометы, установленные в кузове автомобилей КамАЗ, позволяют артиллеристам производить максимально быструю смену позиций во избежание демаскировки и поражения.

Всего в огневых мероприятиях принимают участие около 500 артиллеристов базы ЮВО.

Помимо этого, в мотострелковых батальонах российской военной базы Южного военного округа в Абхазии приступили к активной фазе подготовки тактического воздушного десанта в условиях горно-лесистой и прибрежной местности.

На полигонах Цабал и Нагвалоу экипажи армейской авиации 4 армии ВВС и ПВО ЮВО провели занятия по огневому поражению пехоты и легкобронированной техники условного противника, а также десантированию на различные рельефы местности.

Военнослужащие отработали различные способы высадки и огневого поражения «противника», выполнили упражнения боевых стрельб из стрелкового оружия, противотанковых гранатомётов РПГ-7В и миномётных комплексов 2С12 «Сани».

Тактический воздушный десант предназначен для ведения боевых действий со скрытной переброской войск по воздуху в назначенные районы. Особенностью подразделений является их способность с использованием приданных транспортных и многоцелевых вертолётов перемещаться по фронту и в его глубину, при этом огневую поддержку действий осуществляют также приданные ударные вертолеты.

Всего в учебных мероприятиях, проводимых в рамках плановых занятий по боевой подготовке, принимают участие свыше 1000 военнослужащих ЮВО.