ЮВО: Российские артиллеристы в горах Абхазии выполняют боевые стрельбы
|17:20 19.03.2020
|Россия
В рамках занятий по боевой подготовке военнослужащие артиллерийских подразделений российской военной базы Южного военного округа в Абхазии приступили к выполнению упражнений боевых стрельб по отдаленным ненаблюдаемым целям.
Впервые к практической стрельбе привлечены военнослужащие, призванные осенью прошлого года, пишет пресс-служба Минобороны России.
На горном полигоне Цабал в ходе двустороннего ротного тактического учения специалисты выполняют огневые задачи из самоходных орудий «Акация», гаубиц Д-30 и реактивных систем залпового огня «Град» по легкобронированной технике, живой силе и огневым точкам условного противника.
Поиск целей, корректирование огня артиллерии, а также контроль поражения мишеней осуществляется с применением современных комплексов разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец», комплексов артиллерийской разведки «Зоопарк» и беспилотной авиации.
Особое внимание уделяется применению расчетами «кочующих минометов» для быстрого отражения атаки противника. Минометы, установленные в кузове автомобилей КамАЗ, позволяют артиллеристам производить максимально быструю смену позиций во избежание демаскировки и поражения.
Всего в огневых мероприятиях принимают участие около 500 артиллеристов базы ЮВО.
Помимо этого, в мотострелковых батальонах российской военной базы Южного военного округа в Абхазии приступили к активной фазе подготовки тактического воздушного десанта в условиях горно-лесистой и прибрежной местности.
На полигонах Цабал и Нагвалоу экипажи армейской авиации 4 армии ВВС и ПВО ЮВО провели занятия по огневому поражению пехоты и легкобронированной техники условного противника, а также десантированию на различные рельефы местности.
Военнослужащие отработали различные способы высадки и огневого поражения «противника», выполнили упражнения боевых стрельб из стрелкового оружия, противотанковых гранатомётов РПГ-7В и миномётных комплексов 2С12 «Сани».
Тактический воздушный десант предназначен для ведения боевых действий со скрытной переброской войск по воздуху в назначенные районы. Особенностью подразделений является их способность с использованием приданных транспортных и многоцелевых вертолётов перемещаться по фронту и в его глубину, при этом огневую поддержку действий осуществляют также приданные ударные вертолеты.
Всего в учебных мероприятиях, проводимых в рамках плановых занятий по боевой подготовке, принимают участие свыше 1000 военнослужащих ЮВО.
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