Греческие военные уничтожили турецкий беспилотник, который нарушил воздушную границу страны.

Несмотря на предупреждения греческих военных о недопустимости нарушения границ страны турецкими самолетами и беспилотниками, Анкара направила разведывательный беспилотник на границу Греции. Как пишет Информационное сопротивление, об этом сообщает болгарский сайт Pan.bg.

Дрон нарушил воздушное пространство Греции несколько раз, но при последнем пересечении границы дрон был уничтожен греческими военными.

Согласно информации, предоставленной оперативными источниками, инцидент произошел накануне вечером. Также сообщается, что беспилотный летательный аппарат был сбит из стрелкового оружия.

«До сих пор нет информации о том, какой тип беспилотного летательного аппарата был сбит греческой армией, но это, по-видимому, относительно небольшой разведывательный беспилотник, который, как утверждается, отслеживает ситуацию на греко-турецкой границе и следит за действиями греческая армии», — говорится в сообщении.

Авторы статьи заявляют, что Турция еще не прокомментировала потерю своего беспилотника на границе с Грецией, но действия Афин ясно указывают на готовность противостоять любой провокации со стороны Анкары.