Прикордонники розповіли, як працюють пункти пропуску на адмінмежі з Кримом

17:00 19.03.2020   Крым

КПВВ на адмінмежі з ТОТ АР Крим діють в обмеженому режимі, пасажиропотік зменшився в 5 разів порівняно з попередньою добою.

Про це у Facebook повідомляє Херсонський прикордонний загін Держприкордонслужби, пише Укрінформ.

«Так, за минулу добу через адмінмежу в напрямку анексованого півострова прослідували 630 громадян та 28 транспортних засобів, а на материкову частину України повернулись 490 громадян та 76 автівок. Загалом пасажиропотік зменшився в 5 разів у порівнянні з попередньою добою», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що сьогодні вранці, за погодженням з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, прикордонники оформили громадянина іноземної країни, який з журналістською метою перебував у Криму та повертався на батьківщину.

Тимчасові обмеження роботи КПВВ здійснюється за рішенням уряду з метою запобігання поширенню в Україні хвороби Covid-19.

Станом на ранок 19 березня в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків Covid-19, з них 2 летальних: Чернівецька область - 10 випадків (1 летальний), Житомирська - 1 (летальний) випадок, Київська - 2 випадки, Донецька - 1 випадок, м. Київ - 2 випадки.



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