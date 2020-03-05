Суд у Ростові по «справах Хізб ут-Тахрір»: проходить у закритому режимі через коронавірус

16:40 19.03.2020   Крым

Південний окружний військовий суд e російському Ростові-на-Дону, де розглядаються кримські «справи Хізб ут-Тахрір» закрив для слухачів засідання через загрозу коронавірусу.

Про це повідомив батько одного з фігурантів Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» Сервера Мустафаєва, який планував бути присутнім на судовому процесі, пише Крим.Реалії.

«Я приїхав на апеляційне засідання до сина. Ми прийшли в суд і нам повідомили, що засідання від сьогодні проходитимуть у закритому режимі, без відвідувачів. На дверях висить роздрукована постанова президії Верховного суду Росії. Але, незважаючи на те, що так оголосили, ми збираємося і чекаємо біля суду, щоб хоча б почути відповідь від адвокатів», – прокоментував Рустем Мустафаєв.

Додаткові заходи профілактики в російських судах запроваджені з 18 березня у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу. Ці обмеження не поширені на безпосередніх учасників процесу.

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону почав розглядати по суті другу Бахчисарайську «справу Хізб ут-Тахрір» 15 листопада 2019 року. Відбулося вже понад 30 судових засідань.



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