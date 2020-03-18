В порту Ольвия построят тоннель для заезда грузовиков

16:20 19.03.2020   Николаев

Городская власть и портовики Николаева определили место под железнодорожными путями, где построят тоннель для заезда грузовых автомобилей на территорию Специализированного морского порта Ольвия.

Тоннель проложат на участке проспекта Богоявленского от ул. Новостройная до ул. Океановская, пишет ЦТС со ссылкой на Elevatorist.com.

Новый тоннельный путепровод под железной дорогой должен перераспределить транспортное движение в Корабельном районе Николаева.

"Главное преимущество предложенного размещения строительства - отсутствие ограничения движения автотранспорта по Богоявленскому проспекту во время движения железнодорожного транспорта", - заявил глава администрации Корабельного района Николаевского горсовета Александр Цуканов.

Проект строительства, среди прочего, предусматривает:

- расширение дороги до шести полос;

- возможность прокладки дополнительной (обводной) линии ж-д пути на период строительства для обеспечения полноценной работы "Укрзализныци";

- организацию безопасного движения транспортных средств, а именно выделение отдельной полосы для движения общего транспорта.

Напомним, в конце февраля Антимонопольный комитет Украины предоставил катарской QTerminals, победившей в концессионном конкурсе в специализированном морском порту Ольвия, разрешение на концентрацию активов предприятия.



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