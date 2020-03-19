На новомосковском заводе «Азот» в Тульской области из-за разгерметизации трубопровода, по которому транспортируется жидкий аммиак, погиб мужчина 1974 года рождения.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, пишет ghall.com.

«В результате происшествия остановлен один агрегат, технологический процесс не нарушен, предприятие работает в штатном режиме. В настоящий момент на месте работает межведомственная комиссия, которая устанавливает причины инцидента», — сказали в ведомстве.

Также в МЧС отметили, что, по данным анализа воздуха, концентрация аммиака в районе аварии не превышает допустимой нормы.