В России на заводе произошла утечка аммиака: есть погибшие

16:00 19.03.2020   Россия

На новомосковском заводе «Азот» в Тульской области из-за разгерметизации трубопровода, по которому транспортируется жидкий аммиак, погиб мужчина 1974 года рождения. 

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, пишет ghall.com.

«В результате происшествия остановлен один агрегат, технологический процесс не нарушен, предприятие работает в штатном режиме. В настоящий момент на месте работает межведомственная комиссия, которая устанавливает причины инцидента», — сказали в ведомстве.

Также в МЧС отметили, что, по данным анализа воздуха, концентрация аммиака в районе аварии не превышает допустимой нормы.



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