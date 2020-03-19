В России на заводе произошла утечка аммиака: есть погибшие
|16:00 19.03.2020
|Россия
На новомосковском заводе «Азот» в Тульской области из-за разгерметизации трубопровода, по которому транспортируется жидкий аммиак, погиб мужчина 1974 года рождения.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, пишет ghall.com.
«В результате происшествия остановлен один агрегат, технологический процесс не нарушен, предприятие работает в штатном режиме. В настоящий момент на месте работает межведомственная комиссия, которая устанавливает причины инцидента», — сказали в ведомстве.
Также в МЧС отметили, что, по данным анализа воздуха, концентрация аммиака в районе аварии не превышает допустимой нормы.
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