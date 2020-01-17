Греція штрафуватиме на 5000 євро мандрівників за порушення карантину
|18:40 19.03.2020
|Греция
Туристи, які повернулися з інших країн, а також іноземці, які ухиляються від проходження карантину, каратимуться штрафом у 5 тисяч євро.
Про це повідомляє Еkathimerini, інформує УНН.
"Греки та інші громадяни, які повернуться до Греції, коли набуде чинності тимчасове обмеження пересування, яке є загальним для ЄС, на 30 днів, повинні будуть залишатися вдома протягом двох тижнів або їм загрожуватиме штраф у розмірі 5000 євро, відповідно до заходів, що вводяться Генеральним секретаріатом з питань цивільного захисту та Управлінням цивільної авіації", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що мандрівникам доведеться заповнити форму із зазначенням адреси, де вони проведуть наступні 14 днів разом із контактним номером телефону.
"Ця інформація буде передана інформаційному центру, створеному Генеральним секретаріатом з питань цивільного захисту, де персонал проводитиме вибіркові телефонні перевірки, щоб визначити, чи вказані особи дотримуються карантину. Деталі плану все ще перебувають у стані розробки", - пише видання.
Як повідомлялося раніше, з Греції евакуювали групу українських спортсменів.
За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США), на території Греції виявлено 418 випадків інфікування COVID-19. Також 5 пацієнтів померли, а 8 - видужали.
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