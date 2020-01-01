Азербайджан: Объем сбрасываемых в Каспий загрязненных вод превышает норму

15:20 19.03.2020   Азербайджан

В ходе мониторинга на прибрежных территориях Лянкяранского, Астаринского и Масаллинского районов было выявлено повышенное содержание загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых в Каспийское море.

Об этом сказала сотрудник Управления комплексного экологического мониторинга Каспия министерства экологии и природных ресурсов Нармин Бабашева, сообщает в четверг, 19 марта, Trend.

По ее словам, было выявлено, что очистные сооружения на территории Лянкяранского района непригодны для эксплуатации, и сточные воды, не проходя процесс очистки, сливаются на прибрежную территорию, а оттуда в море. Также было установлено, что твердые бытовые отходы, образующиеся на территориях муниципалитетов, тоже сбрасываются в море.

Сотрудник министерства сказала, что аналогичная ситуация наблюдается в Масаллинском и Астаринском районах, добавив, что срочно должны быть предприняты меры по пресечению сброса сточных вод в море.



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