Оборудование для ледокола ВМФ получит импортную начинку, несмотря на наличие российского аналога и возможные санкции

14:40 19.03.2020   Россия

Новейший ледокол для ВМФ, заложенный на одной из петербургских верфей, оснастят элементами системы электрообогрева разработки иностранной компании. 

Об этом Mil.Press FlotProm рассказали три осведомленных отраслевых источника. При этом подобное техническое решение от отечественных предприятий, уже испытанное на головном ледоколе проекта 21180 "Илья Муромец" и созданное в том числе с поддержкой Минпромторга, не применили. Журналисты и эксперты издания проанализировали, почему не все верфи следуют фарватером импортозамещения.

Речь идет об оснащении системой электрообогрева (СЭО) головного ледокола проекта 21180М "Евпатий Коловрат", строящемся для ВМФ России. Его заложили 12 декабря 2018 года. 

На схожем судне проекта 21180 использовали российское решение с греющим кабелем от ОКБ "Гамма". 18 мая 2018 года Минпромторг включил ОКБ "Гамма" в реестр российских производителей. В официальном заключении подтверждается, что предприятие производит системы электрообогрева и их компоненты на территории РФ. 

Разработчики первой российской судовой системы электрообогрева используют полностью отечественную элементную базу. Аналогичное решение, создававшееся под требования Минпромторга, парафировало в мае 2019 года бюро-проектант ледоколов, КБ "Вымпел". Затем проектант согласовал техническую спецификацию еще одной системы, которую и выбрала после запроса котировок верфь-строитель. 

Как рассказали Mil.Press FlotProm в конструкторском бюро, на ледоколе "Евпатий Коловрат" предусмотрено техническое решение СЭО, сходное с головным ледоколом проекта 21180 "Илья Муромец". Обогревать будут те же элементы, - все согласно требованиям регистра. Кроме того, в бюро-проектанте считают производство локализованным. 

Элементы системы электробогрева для "Коловрата" произведут на совместном предприятии "Севкабеля" и компании nVent (управляющий офис nVent Electric PLC находится в США, головной - в Великобритании). Его запустили в июле 2018 года. Это локализация технологической линии по производству систем промышленного обогрева под торговой маркой Raychem. 

Компания nVent - "электрическое" подразделение Pentair. Последняя, согласно документации комиссии по ценным бумагам и биржам США, учитывает антироссийские санкции на территории Крыма. 

Высокопоставленный собеседник издания в "Севкабеле" затруднился ответить на вопрос журналиста Mil.Press FlotProm, могут ли санкционные ограничения коснуться возможной поставки систем совместного производства на полуостров, вошедший в состав России в 2014 году. Он также не сообщил, будут ли кабели для СЭО полностью отечественными. На предприятие направлен соответствующий запрос. 

Создатели российской системы обогрева разводят руками: завод-строитель в своем праве. По информации издания, у верфи, заказы которой на 100% - гособоронзаказ, в том числе поставки для Погранслужбы ФСБ по Крыму, пока не возникало санкционных проблем. 

Речь идет, однако, не только о выгоде корабелов, но и о принципиальной поддержке отечественных производителей в рамках политики импортозамещения. В Госдуме РФ для этого предлагают усилить поддержку по системному внедрению отечественных решений.



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