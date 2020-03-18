В Одессе на базе водолазной школы Военно-морских сил ВСУ идет подготовка водолазов: отрабатываются практические спуски, выполняются учебные упражнения под водой.

Об этом сообщает служба связи с общественностью Командования ВМС ВС Украины, пишет flot2017.

На тренировках будущие специалисты выполняют учебные задания по поиску и идентификации различных предметов под водой, ориентировке под водой, контролю дыхания. А также отрабатываются способы коммуникации между водолазами и персоналом на поверхности.

Школа использует современное подводное оборудование и готовит специалистов для нужд ВМС ВСУ, а также других силовых ведомств.

Выпускники водолазной школы в составе ВМСУ выполняют поисково-спасательные задачи и проводят противодиверсионную подводную работу.

Фото: служба связи с общественностью Командования ВМС ВС Украины