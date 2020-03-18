Водолазы ВМСУ отрабатывают спуски под воду / Фото
|14:20 19.03.2020
|Одесса
В Одессе на базе водолазной школы Военно-морских сил ВСУ идет подготовка водолазов: отрабатываются практические спуски, выполняются учебные упражнения под водой.
Об этом сообщает служба связи с общественностью Командования ВМС ВС Украины, пишет flot2017.
На тренировках будущие специалисты выполняют учебные задания по поиску и идентификации различных предметов под водой, ориентировке под водой, контролю дыхания. А также отрабатываются способы коммуникации между водолазами и персоналом на поверхности.
Школа использует современное подводное оборудование и готовит специалистов для нужд ВМС ВСУ, а также других силовых ведомств.
Выпускники водолазной школы в составе ВМСУ выполняют поисково-спасательные задачи и проводят противодиверсионную подводную работу.
Фото: служба связи с общественностью Командования ВМС ВС Украины
Ще на цю тему:
Курсанти Одеської морської академії вперше пройшли практику на катерах Island та судні “Олександр Охрименко”
Новый учебный год начался на ВМС Украины
П’ять країн НАТО взяли участь у семінарі із протимінної безпеки у Чорному та Азовському морях у Бердянську / Фото
Учения «Казацкая воля-2019»: ВМСУ провели маневрирования тактических групп корабельно-катерного состава / Фото
В акваторії Чорного моря розпочались навчання корабельно-катерного складу національних ВМС / Фото
Корабль ВМС Украины совершил переход Черным морем "под надзором" российских кораблей / Фото, видео
Навчальний похід ВМС ЗС України: катери прибули до Болгарії
Військові ЗСУ провели бойові навчання в Азовському морі / Відео
Бійці морського спецпризначення ССО ЗС України відпрацьовують захоплення суден у складі абордажних груп