За ситуацію із коронавірусом в анексованому Криму відповідальна Росія – місія України в ООН
|14:00 19.03.2020
|Крым
Постійне представництво України при ООН заявило, що відповідальність за загрозу поширення коронавірусної інфекції в окупованому Криму повністю лежить на РФ, яка анексувала дану територію.
«Відповідно до IV Женевською конвенцією Росія як окупуюча держава повинна забезпечити достатню гігієну і медичну допомогу жителям Криму. Росія повинна інформувати міжнародну спільноту про заходи, які вживаються для боротьби з поширенням COVID19 в окупованому Криму», – йдеться в повідомленні місії, передає Центр журналістських розслідувань.
У Криму з 17 березня заборонили проводити будь-які спортивні, видовищні, публічні і інші масові заходи. У Севастополі з 19 березня закривають всі школи, а вищі навчальні заклади перейшли на дистанційну форму навчання з 16 березня.
У Криму понад 130 осіб перебувають під наглядом після відвідання країн, де раніше поширився коронавірус, з них вісім чоловік в стаціонарі, інші на дому, повідомили в управлінні Роспотребнадзоре, додавши, що жодного підтвердженого випадку зараження досі не зафіксовано.
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