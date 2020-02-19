В состав вооружения МРК "Буян-М" вошли морские мины-роботы, позволяющие кораблям выставлять минные поля и блокировать судоходство противника в отдельных районах.

О этом сообщает sudostroenie.info со ссылкой на издание Известия.



Для реализации вышеуказанных задач боеприпасы оборудованы специальными датчиками, с помощью которых командный блок управления может связать их в единую цепь (также допускается индивидуальная установка).



Мины также способны интеллектуально распознать врага: для идентификации целей в программное обеспечение закладывают акустические портреты кораблей противника.



Малый ракетный корабль ближней морской зоны проекта 21631 ("Буян-М") — справка



Разработчик проекта — Зеленодольское ПКБ



Водоизмещение (полное) — 949 т

Длина (наибольшая) — 75 м

Ширина (наибольшая) — 11 м

Осадка на миделе — 2,5 м

Скорость — 25 уз

Дальность хода — 2500 миль

Автономность — 10 сут.

Экипаж — 52 чел.





Фото: Минобороны РФ