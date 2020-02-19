В комплект вооружения МРК "Буян-М" вошли морские мины-роботы
|13:40 19.03.2020
|Россия
В состав вооружения МРК "Буян-М" вошли морские мины-роботы, позволяющие кораблям выставлять минные поля и блокировать судоходство противника в отдельных районах.
О этом сообщает sudostroenie.info со ссылкой на издание Известия.
Для реализации вышеуказанных задач боеприпасы оборудованы специальными датчиками, с помощью которых командный блок управления может связать их в единую цепь (также допускается индивидуальная установка).
Мины также способны интеллектуально распознать врага: для идентификации целей в программное обеспечение закладывают акустические портреты кораблей противника.
Малый ракетный корабль ближней морской зоны проекта 21631 ("Буян-М") — справка
Разработчик проекта — Зеленодольское ПКБ
Водоизмещение (полное) — 949 т
Длина (наибольшая) — 75 м
Ширина (наибольшая) — 11 м
Осадка на миделе — 2,5 м
Скорость — 25 уз
Дальность хода — 2500 миль
Автономность — 10 сут.
Экипаж — 52 чел.
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